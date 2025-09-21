سر إيطالي يقلب موازين القهوة.. متى يُمنع الكابتشينو؟

السبب وراء الحظر

أثار الطاهي الإيطالي الشهير جينو داكامبو جدلاً واسعاً بعدما كشف أن الكابتشينو (أحد أشهر أنواع القهوة حول العالم) لا يُفترض شربه بعد الساعة 11 صباحاً وفقاً للتقاليد الإيطالية.أوضح داكامبو (48 عاماً) أن السبب يعود إلى الحليب الموجود في الكابتشينو، والذي يبطئ عملية الهضم إذا تم تناوله بعد الوجبات، بينما يظل الإسبريسو خياراً مناسباً طوال اليوم لأنه يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتحسين الهضم.بحسب العادات الإيطالية، تُعتبر القهوة بالحليب مثالية للإفطار مع المعجنات، لكنها غير مناسبة بعد الغداء أو العشاء، إذ يفضل الإيطاليون الانتقال إلى الإسبريسو أو الماكياتو الأخف.تصريح داكامبو في فيديو عبر «تيك توك» حصد أكثر من 2.4 مليون مشاهدة، وأثار نقاشات واسعة بين عشاق القهوة. بعض المعلقين سخروا من القاعدة قائلين: «الحليب بعد العشاء ممنوع، لكن التيراميسو مسموح!»، فيما أكد آخرون أنهم لا يلتزمون بقواعد أي بلد: «أشرب ما أريد وقتما أريد».داكامبو، المولود في نابولي والمقيم في لندن، اعتاد مشاركة أسرار المطبخ الإيطالي مع جمهوره البريطاني والعالمي. ومن المقرر أن يعود قريباً ببرنامج جديد بعنوان «إيطالي في مالطا»، إلى جانب مشروع تمثيلي في أيرلندا، لكنه شدد على أن الطهو سيبقى شغفه الأول.