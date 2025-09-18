لص بـ«بدلة غوص» يسرق مطعماً ثم يختفي في الماء

في مشهد أقرب إلى الأفلام الكوميدية، تبحث شرطة مقاطعة أورانج في ولاية فلوريدا الأمريكية عن رجل نفذ عملية سطو غريبة على مطعم Paddlefish الشهير داخل منتجع «ديزني سبرينغز».

ارتدى اللص بدلة غوص كاملة مع نظارات وقفازات، وقرر الاستغناء عن الأحذية مكتفياً بجوارب، قبل أن يقتحم المطعم بعد منتصف الليل.

وبحسب إفادات الموظفين، أمرهم اللص بالانبطاح على الأرض مطالباً بالأموال، من دون أن يُظهر أي سلاح، ليغادر بعدها بغنيمة تتراوح بين 10 و20 ألف دولار.

هروب عبر الماء

لا إصابات

وبحسب «فايس»، أشارت التقارير الأمنية إلى أن المشتبه به قد يكون وصل إلى المطعم سباحة، وربما استخدم الطريقة نفسها للهروب. وأظهرت صور المراقبة شخصاً بزي غوص يشير بشيء غير محدد باتجاه الكاميرا، بينما لا تزال أجزاء من تقرير الشرطة محجوبة.رغم خطورة الموقف، لم يُصب أي من العاملين، فيما أكدت الشرطة أن المطعم كان مغلقاً لحظة وقوع الحادثة.

بدوره، رفض مدير المطعم التعليق، بينما تواصل السلطات جمع الأدلة ومراجعة لقطات المراقبة.

مسرح جريمة

افتتح مطعم Paddlefish عام 2017 على شكل قارب بخاري عصري عائم في بحيرة بوينا فيستا، ويشتهر بأطباق المأكولات البحرية مثل «هوت دوغ الكركند»، و«بطاطس السلطعون»، إضافة إلى بار على السطح يطل على المياه.

واليوم، صار أيضاً موقعاً لواحدة من أغرب عمليات السطو في تاريخ فلوريدا الحديث.