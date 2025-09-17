صور الزنزانة القطبية تكشف المعاناة والموت المريب للمعارض الروسي

نشرت يوليا نافالنايا زوجة المعارض الروسي أليكسي نافالني صورًا لأول مرة يُزعم أنها تُظهر زنزانته في مستعمرة العقوبات الخاصة «الذئب القطبي» فوق الدائرة القطبية، حيث توفي نافالني عن عمر يناهز 47 عامًا في 16 فبراير 2024. وتظهر الصور بقع قيء على الأرض، بحسب ما نقلت عن شهادات موظفي السجن، الذين وصفوا حالته بأنها كانت «مروعة»، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

حياة قاسية في زنزانة صغيرة

ادعاءات التسميم قبل الوفاة

كانت الزنزانة الموحشة تحتوي على طاولة صغيرة، وكوب، ودفتر ملاحظات، وإنجيل، وقاموس، وقفازات ووشاح، في مشهد يوحي بالوحدة والمعاناة القصوى. أما ساحة التمارين، فقد كانت غرفة ضيقة من الخرسانة لا يتجاوز طولها عرض الزنزانة نفسها، حيث كان يقضي نصف ساعة يوميًا.أعلنت يوليا نافالنايا أن تحاليل مختبرية حديثة على عينات بيولوجية أُخرجت سرا من نافالني كشفت أنه قُتل بواسطة التسمم أثناء احتجازه. ولم تكشف نوع السم، لكنها دعت المختبرات إلى نشر نتائجها بشكل مستقل.

ويذكر أن نافالني سبق أن تعرض للتسمم بمادة نوفيتشوك في 2020 أثناء حملة انتخابية في سيبيريا.

معارض من وراء القضبان

اتهامات للرئيس الروسي

رغم سجنه، واصل نافالني حملته ضد الفساد وانتقاد الكرملين، وكتب مذكراته التي وصف فيها تفاصيل حياته اليومية في السجن، بما في ذلك العمل لساعات طويلة، والانضباط القاسي، والظروف والانتهاكات المروعة للنظام السجني، مؤكدًا أن الإيمان ساعده على الصمود.جددت زوجته اتهامها للرئيس فلاديمير بوتين بالمسؤولية عن وفاته، قائلة: «فلاديمير بوتين مذنب في قتل زوجي، أليكسي نافالني». وفي المقابل نفى الكرملين هذه الاتهامات، مع إدراج نافالنايا على قائمة «الإرهابيين والمتطرفين».