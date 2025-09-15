كوميدية تحوّل جولات بيع المنازل الفاخرة إلى سخرية مربحة

حوّلت بريانا باناسيسكي جولات بيع المنازل الفاخرة التقليدية في فلوريدا، إلى مقاطع فيديو قصيرة مليئة بالسخرية والنقد اللاذع للأثرياء. وبمزيج من الدعابة والتهكم، تقدم عروضاً لعقارات تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، لكنها تفعل ذلك بطريقة تجعل المشاهد يضحك قبل أن يفكر بالشراء.
وفي إحدى جولاتها، علقت: «هذا المنزل بمساحة 7,000 قدم مربع! لا أستطيع حتى إدخاله في الكاميرا!»، مضيفة لمسات كوميدية على حجم الغرف، وخزائن الملابس، وحتى أحواض السباحة.
ضحك ومبيعاترغم الطابع الساخر، أثارت مقاطع الفيديو اهتمام المشترين الفعليين. وتجاوز عدد مشاهدي أحد مقاطعها على تيك توك 2.7 مليون شخص، ما أدى إلى بيعها ثلاثة منازل ووضع أربعة أخرى تحت العقد. كما ساعدت شهرتها على تحويل عشرات العملاء المحتملين إلى منتسبين في مكتبها بشركة Realty ONE Group Advantage في لوتز بفلوريدا.
ووصفها مديرها في الشركة دارا خويي بأنها «وكيلة واعدة قد تسجل أرقاماً قياسية»، مشيراً إلى أن أسلوبها الفريد يجذب الانتباه ويحقق مبيعات حتى في سوق فلوريدا المتقلب.