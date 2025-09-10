فيضانات مدمرة تجتاح بالي وتودي بحياة 6 أشخاص

شهدت جزيرة بالي الإندونيسية هذا الأسبوع سيولاً عنيفة أسفرت عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، وأدت إلى إغلاق طرق رئيسية في العاصمة دنباسار، مما تسبب في شلل شبه كامل للحركة داخل واحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية.

انهيار مبانٍ وخسائر بشرية

أكد رئيس وكالة البحث والإنقاذ في بالي نيومان سيداكاريا أن الأمطار المتواصلة منذ مساء أمس (الثلاثاء) وحتى صباح اليوم (الأربعاء) تسببت في انهيار مبنيين في عاصمة الجزيرة، ما أسفر عن وفاة أربعة أشخاص.

فيما أعلنت وكالة مكافحة الكوارث الإندونيسية عن مقتل شخصين آخرين وإجلاء 85 شخصاً في منطقة جمبرانا غربي الجزيرة.

مطار بالي تحت الضغط

أوضح سيداكاريا أن الوصول إلى مطار بالي الدولي أصبح صعباً للغاية بسبب الفيضانات، حيث لم تتمكن من عبور الطرق المؤدية إليه سوى الشاحنات الكبيرة، ما يهدد بتعطيل حركة السياحة والسفر في الجزيرة.

فرق الإنقاذ ومشاهد مرعبة

دفعت السلطات بنحو 200 عنصر إنقاذ للمناطق المتضررة، فيما أظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي السيول وهي تجرف السيارات وتغمر الطرقات، مسببة شللاً تاماً لحركة المرور.

امتداد الكارثة

ولم تقتصر الخسائر على بالي فقط، إذ أفادت وكالة مكافحة الكوارث بأن الأمطار الغزيرة أدت أيضاً إلى فيضانات في شرق نوسا تينجارا، حيث لقي أربعة أشخاص حتفهم.