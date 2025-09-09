أعلنت السلطات المكسيكية، اليوم (الثلاثاء)، مقتل عشرة أشخاص وإصابة أكثر من 60 آخرين جراء اصطدام قطار بضائع بحافلة من طابقين شمال غربي العاصمة مكسيكو سيتي.

وأوضح مكتب المدعي العام في ولاية المكسيك أن القتلى هم سبع نساء وثلاثة رجال، فيما نُقل المصابون إلى عدد من المستشفيات لتلقي العلاج، بينهم حالات خطرة.

وحثت السلطات، المواطنين على احترام إشارات السكك الحديدية وعدم تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وقالت شركة السكك الحديدية «كانيديان باسيفيك كانساس سيتي دي مكسيكو» -في بيان- إنها تأسف لـ«الحادث المروع»، مشيرة إلى أن الحافلة حاولت عبور السكة قبل وصول القطار، وأكدت أنها تتعاون مع السلطات وتقدم «كل المعلومات اللازمة» للتحقيق.