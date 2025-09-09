لماذا أصبح تتبع خرائط الطيران على الطائرة ظاهرة عالمية ؟

في الوقت الذي يختار فيه معظم المسافرين مشاهدة الأفلام أو الاسترخاء أثناء الرحلة، يفضل بعض الركاب متابعة خريطة مسار الطائرة على الشاشة المثبتة أمامهم. هؤلاء الأشخاص الذين يُطلق عليهم اسم «Flight Pathers» يجدون متعة خاصة في مراقبة تحركات الطائرة، وارتفاعها، وسرعتها، والمسار الذي تسلكه عبر السماء.

الظاهرة تتحول إلى ترند

مع انتشار هذه الظاهرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، أصبحت مقاطع الفيديو القصيرة التي يظهر فيها الركاب وهم يراقبون خريطة الرحلة، واحدة من أكثر المحتويات شعبية على TikTok. ويبدو أن الاهتمام بالخرائط يسبق الاهتمام بخيارات الترفيه التقليدية على متن الطائرة، مثل الأفلام أو الألعاب.

المتعة في التفاصيل

يقول محبو هذه العادة إن متابعة خريطة الطائرة تمنحهم شعوراً بالسيطرة والمعرفة، خصوصاً عند السفر لمسافات طويلة أو عبر مناطق لم يزوروها من قبل. كما يتيح لهم هذا التركيز على المسار الجوي فهم مسار الرحلة بشكل أفضل، ومعرفة المدن والمطارات التي تمر بها الطائرة.

تجربة سفر جديدة

ومع تزايد اهتمام المسافرين بخريطة الرحلة، يبدو أن متابعة الخرائط أصبحت جزءاً من تجربة السفر الحديثة، وقد تتخطى الأفلام والموسيقى في مستقبل قريب، لتصبح الوسيلة المفضلة للترفيه أثناء الطيران.