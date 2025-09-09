مصر: سرقة «الفراولة» من تمثال الفلاحة تشعل مواقع التواصل

شهدت مدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية واقعة غير مألوفة، بعدما أقدم مجهولون على سرقة ثمرة الفراولة من يد تمثال الفلاحة الشهير المعروف باسم «ملكة الفراولة»، ما أثار موجة واسعة من الجدل بين السخرية والاستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي.

تحرك رسمي

أوضح رئيس مركز ومدينة القصاصين المهندس مدحت عباس في تصريحات إعلامية أن الشرطة أُخطرت لفتح تحقيق عاجل وتفريغ كاميرات المراقبة بهدف التعرف على هوية المخربين، مشدداً على ضرورة رفع وعي المواطنين بأهمية الحفاظ على الممتلكات العامة.

إعادة الترميم بسرعة

وأكدت السلطات المحلية أنه سيتم تركيب مجسم جديد لثمرة الفراولة خلال وقت قصير، بعد أن تسبب التخريب في تلف يد التمثال بالكامل.

رسالة التمثال الرمزية

تمثال «ملكة الفراولة» من تصميم الفنان التشكيلي رائد جلال، ويقع في منتصف دوران الكوبري العلوي بمدينة القصاصين. ويجسد التمثال تقديراً لدور المرأة المصرية في جني محصول الفراولة، الذي يُعد من أبرز المحاصيل الزراعية لمحافظة الإسماعيلية.