محكمة تايلندية تسجن رئيس الوزراء السابق عاماً كاملاً

قضت المحكمة العليا في تايلند بسجن رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا (76 عاماً) لمدة عام واحد على خلفية إدانات سابقة بالفساد وإساءة استخدام السلطة. وجاء الحكم بعد أيام قليلة من إقالة ابنته بايتونغتارن شيناواترا من منصبها كرئيسة للوزراء، ما شكّل ضربة جديدة للعائلة السياسية الأكثر جدلاً في البلاد.

تفاصيل الجلسة

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، ظهر تاكسين مبتسماً وهادئاً أثناء حضوره جلسة المحكمة في بانكوك، حيث أصدرت هيئة من خمسة قضاة قرارها بإلزامه دخول السجن في اليوم ذاته. وأكدت المحكمة أن حالته الصحية عند عودته من المنفى عام 2023 لم تكن خطيرة بما يكفي لتبرير بقائه في المستشفى، بعدما كان قد استفاد من عفو ملكي خفّف عقوبته السابقة.

عودة مثيرة

عاد تاكسين إلى بلاده عام 2023 بعد أكثر من 15 عاماً قضاها في المنفى الاختياري، معظمها في دبي، عقب الإطاحة به بانقلاب عسكري. وعلى الرغم من إداناته القضائية، ظل يحتفظ بنفوذ سياسي واسع، فيما تولت ابنته رئاسة الحكومة قبل أن تتم إقالتها الشهر الماضي بقرار من المحكمة الدستورية بتهمة انتهاك معايير السلوك الأخلاقي.

تأثير الحكم

ويرى محللون أن دخول تاكسين السجن قد يبدل قواعد اللعبة السياسية في تايلند. فبينما قد يراه خصومه نهاية لحقبة نفوذه، يعتقد آخرون أن ظهوره بموقف «المتقبل للحكم» قد يعزز شعبيته ويكسبه تعاطفاً جديداً بين أنصاره. ومن المتوقع أن يتزامن سجنه مع الانتخابات العامة القادمة، ما يزيد من سخونة المشهد السياسي.