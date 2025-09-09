حذّر خبراء من أن الأطفال بحاجة إلى فحص دوري لضغط الدم للوقاية من أمراض القلب الفتاكة في منتصف العمر، إذ كشفت دراسة حديثة عن وجود علاقة بين ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال في سن السابعة وزيادة خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 50% على مدى الـ50 عاما التالية.

مؤشر لصحة القلب

ونُشرت النتائج في مجلة «JAMA» وقُدمت في جلسات الجمعية الأمريكية للقلب العلمية لارتفاع ضغط الدم 2025 في بالتيمور، فيما علقت البروفيسورة بونيتا فالكنر من جامعة توماس جيفرسون: «تدعم هذه الدراسة أهمية مراقبة ضغط الدم كمؤشر رئيسي لصحة القلب في الطفولة».

وفي المملكة المتحدة لا يتم فحص ضغط الدم للأطفال بشكل روتيني ضمن برنامج فحص وطني، لكن الباحثين أكدوا أن نتائجهم تبرز أهمية مراقبة ضغط الدم لدى الأطفال لتعزيز عادات صحية للقلب منذ الصغر، بحسب صحيفة «ديلي ميل».

38 ألف طفل خضعوا لقياس الضغط

وحلّل الفريق البحثي بيانات 38 ألف طفل خضعوا لقياس ضغط الدم في سن السابعة ضمن دراسة أمريكية طويلة الأمد، وبعد متابعة استمرت 54 عاما في المتوسط، تبين أن الأطفال الذين سجلوا ضغط دم مرتفعا في هذه السن كانوا أكثر عرضة للوفاة المبكرة بأمراض القلب بحلول منتصف الخمسينات، وكان الخطر أعلى لدى الأطفال الذين كانت قياسات ضغط دمهم ضمن أعلى 10% لأعمارهم وجنسهم وطولهم.

وقالت الدكتورة أليكسا فريدمان من جامعة نورثويسترن في شيكاغو: «فوجئنا بأن ارتفاع ضغط الدم في الطفولة مرتبط بمشكلات صحية خطيرة بعد سنوات عديدة، فقد يزيد ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال من مخاطر الوفاة بنسبة 40 إلى 50% خلال العقود الخمسة التالية».

مخاطر أعلى للوفاة

وتدعم هذه النتائج أبحاثا سابقة أظهرت أن الأطفال الأكبر سنا (بمتوسط 12 عاما) الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لديهم مخاطر أعلى للوفاة بأمراض القلب بحلول سن 46.

وأضافت الدكتورة فريدمان: «حتى في الطفولة، تكون قياسات ضغط الدم مهمة لأن ارتفاعه قد يؤدي إلى عواقب وخيمة طوال الحياة».

وتوصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بفحص ضغط الدم سنويا بدءا من سن الثالثة، بينما في المملكة المتحدة يتم الفحص فقط إذا كان هناك سبب طبي محدد.

ووفقا للجنة الفحص الوطنية في المملكة المتحدة، لا يُوصى حاليا بفحص ضغط الدم للأطفال بسبب ندرة الحالات ونقص الاختبارات الدقيقة، إضافة إلى عدم وضوح كيفية الوقاية من المضاعفات طويلة الأمد.