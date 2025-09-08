أستراليا: السجن المؤبد لامرأة قتلت أقارب زوجها بوجبة غداء

أصدرت محكمة عليا في ولاية فيكتوريا الأسترالية، اليوم (الإثنين) حكماً بالسجن المؤبد على إيرين باترسون، بعد إدانتها بارتكاب جريمة هزّت الرأي العام، تمثلت في تسميم أربعة من أقارب زوجها السابق بوجبة غداء ممزوجة بفطر سام يُعرف باسم «قبعة الموت».

وقضت المحكمة بأن تقضي باترسون (33 عاماً) على الأقل خلف القضبان دون إفراج مشروط، بعد ثبوت مسؤوليتها عن مقتل دون وجيل باترسون وشقيقة جيل: هيذر ويلكينسون، إضافة إلى محاولتها قتل زوج الأخيرة إيان ويلكينسون الذي نجا بأعجوبة بعد أسابيع من العلاج المكثف.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم المتهمة وجبة من فطائر «بيف ويلينغتون» خلال لقاء عائلي، تبيّن لاحقاً أنها احتوت على الفطر القاتل.

ووصف القاضي كريستوفر بيل الجريمة بأنها «خيانة هائلة للثقة»، مؤكداً أن بشاعتها جعلتها من أكثر القضايا إثارة للجدل في أستراليا خلال السنوات الأخيرة.