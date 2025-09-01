«تذكرة بالخطأ» تقود أمريكياً لمليون دولار !

فاز رجل أمريكي في مقاطعة برينس جورج بولاية ماريلاند بمليون دولار في يانصيب (باور بول) بشرائه تذكرتين لنفس السحب من دون أن يتذكر ذلك.

وذكر الرجل لموظفي اليانصيب أنه كان في حيرة من أمره حيث لم يستطع تذكر ما إذا كان قد اشترى تذكرة بالفعل أم لا، مما دفعه لشراء تذكرة إضافية بخيار (Double Play) الخاص باليانصيب، ليفوز بجائزة قدرها 500 ألف دولار على كل تذكرة.

وبعد عودته إلى المنزل، اكتشف المفاجأة السارة حيث وجد أنه يملك تذكرة إضافية فائزة بنفس قيمة الجائزة، ليجمع بذلك مليون دولار. وأعرب الرجل عن تفاؤله بأن الحظ سيواصل منحه الهدايا في المستقبل.