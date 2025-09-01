كمبوديا: مقتل سائحة بريطانية طعناً بسبب «الغيرة»

عُثر على السائحة البريطانية جيسيكا كاريد هوبكنز (34 عاماً) جثة هامدة بعد تعرضها لطعنات قاتلة في أحد المتنزهات العامة قرب العاصمة الكمبودية بنوم بنه، في جريمة وصفتها الشرطة بأنها ناجمة عن خلاف عاطفي غامض.

وأعلنت السلطات الكمبودية توقيف كيديكيلا نغاندا غلودي (33 عاماً)، وهي صديقة للضحية من أصول كونغولية، بعد أقل من 17 ساعة من التحقيق. وأوضحت شرطة بنوم بنه أن المتهمتين كانتا تقيمان معاً في شقة واحدة، وتوجّهتا معاً بدراجة نارية إلى منطقة «كوه بيتش»، حيث اندلع شجار بينهما انتهى بمقتل هوبكنز بعد أن تلقت طعنات متكررة في العنق.

وأكدت الشرطة أنها عثرت على السلاح المستخدم في مسرح الجريمة، قبل أن تتعقب المشتبه بها وتلقي القبض عليها داخل صالون تجميل وسط العاصمة، في مشهد وثقته مقاطع فيديو انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الدافع وراء الجريمة قد يكون الغيرة العاطفية، وسط شبهات بوجود «رجل» أثار توتر العلاقة بين المرأتين.

الخبر هزّ أوساط الجالية الأجنبية في كمبوديا، حيث نعاه أصدقاؤها بعبارات مؤثرة عبر وسائل التواصل، واصفين هوبكنز بأنها «إنسانة طيبة وملهمة كرّست حياتها لمساعدة الآخرين».

وبحسب صحيفة التلغراف فإن وزارة الخارجية البريطانية أكدت أنها تتابع القضية عن كثب وتقدم الدعم لعائلة الضحية بالتنسيق مع السلطات الكمبودية.