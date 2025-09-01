اكتشاف جديد حول كوكب سيريس القزمي

كشفت دراسة حديثة أجراها علماء من جامعة أريزونا الأمريكية أن كوكب سيريس القزمي كان يمتلك في الماضي الظروف اللازمة لوجود الحياة.

وجاء هذا الاكتشاف باستخدام مسبار «داون» الفضائي التابع لوكالة «ناسا» الذي اكتشف بقعا على الكوكب القزم حددها العلماء على أنها رواسب ملحية، ومصدر للحرارة.

واعتقد علماء الفلك حول العالم لعقود من الزمن، أن كوكب سيريس، أصغر الكواكب القزمة في النظام الشمسي، كان مجرد تجمع من الصخور والجليد، ورغم احتوائه على الماء، لم يكن معروفا مصدر الطاقة على هذا الكوكب.

وباستخدام نموذج محاكاة حاسوبي، وجد العلماء أنه قبل 2.5 إلى 4 مليارات سنة، كان من الممكن أن يولّد التحلل الإشعاعي في النواة الصخرية حرارة كافية للحفاظ على النشاط الحراري المائي على الكوكب، ما يشير إلى أن حياة ميكروبية بسيطة ربما كانت موجودة على سيريس.

وبحسب الدراسة، فإن المياه التي كانت موجودة داخل الكوكب شكلت «غذاء» كيميائيا للميكروبات التي ربما كانت تعيش على سيريس.

ووفقا لصمويل كورفيل، قائد الدراسة: فإن الماء والطاقة المتوافرة في أعماق سيريس من المرجح أنهما وفرا الظروف اللازمة لوجود الكائنات الحية.

وأشار إلى احتمال وجود ظروف مشابهة للحياة على أقمار كوكبي أورانوس وزحل، والتي كانت تعتبر لعقود خالية من الحياة.