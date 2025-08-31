«التعامل بالصمت».. إستراتيجية لإدارة الشخص الصعب

يواجه كثير من الأشخاص صعوبة في التعامل مع علاقات سامة أو أشخاص عدوانيين، وقد يجد البعض نفسه في مواقف مستمرة من التوتر والصراع النفسي. واحدة من الإستراتيجيات النفسية التي تساعد على إدارة هذه المواقف تُعرف باسم «Gray Rock» أو التعامل بالصمت.

وتعتمد هذه الطريقة على تقديم ردود هادئة ومحايدة، والامتناع عن الانفعالات أو الجدال، بهدف تقليل فرص الصدام والتوتر. من خلال هذه التقنية، يصبح الفرد «صخرة رمادية» لا تجذب الانتباه أو الانفعال لدى الشخص الصعب، مما يساعد على تهدئة الموقف مؤقتاً.

وفي تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، أوضحت كلاوديو أبيليو (36 عاماً) أنها لجأت إلى هذه الطريقة بعد إنهاء علاقة وصفتها بأنها «سامة وعاطفياً مسيئة». ورغم محاولتها الابتعاد عن النزاعات، استمرت التفاعلات أحياناً لتصبح مشحونة بالتوتر والدراما، ما دفعها لتطبيق أسلوب Gray Rock للسيطرة على الموقف دون تصعيد الصراع.

ويشير الخبراء إلى أن هذه الإستراتيجية فعالة على المدى القصير، خصوصاً في العلاقات المؤقتة أو مع الأشخاص الذين يصعب تغيير سلوكهم، لكنها ليست حلاً طويل الأمد. كما يحذرون من الاعتماد الكامل عليها، مؤكدين أن إستراتيجيات الدعم النفسي الأخرى، مثل الاستشارة أو وضع حدود واضحة، ضرورية للحفاظ على الصحة النفسية والعاطفية.

ويمكن القول باختصار إن طريقة Gray Rock تمثل أداة عملية لتقليل الاحتكاك مع الشخص الصعب، لكنها تحتاج إلى وعي كامل بالحدود الشخصية، ولا تغني عن التدابير الأخرى للحماية النفسية.