مأساة الفلوجة.. نزاع عائلي يودي بحياة 3 أشقاء ووالدتهم

شهدت مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار حادثة مأساوية، إثر اندلاع نزاع مسلح بين أبناء عمومة في أحد الأحياء شرق المدينة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشقاء وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة.

وأوضحت المصادر الطبية أن والدة الضحايا توفيت بعد ساعات من الفاجعة إثر أزمة قلبية حادة، نتيجة الصدمة النفسية الكبيرة التي تعرضت لها، ولم تفلح محاولات الأطباء في إنقاذ حياتها.

وأكد المتحدث باسم صحة الأنبار محمد الدراجي أن الحادثة وقعت بين عدد من أبناء العمومة، وأسفرت عن وفاة الأشقاء: محمد كامل، غانم كامل، وشامل كامل. وأضاف أن المصابين الأربعة يتلقون العلاج حالياً في مستشفى المدينة، فيما جرى نقل جثث القتلى إلى دائرة الطب العدلي لإجراء المعاينات اللازمة.

وأشارت مصادر عراقية إلى أن النزاع تطور بسرعة إلى استخدام السلاح الناري، ما دفع قوات الأمن إلى التدخل فوراً لتطويق مكان الحادثة وبدء عمليات تعقب مطلقي النار، وتم توقيف عدد من المشتبه في تورطهم في الواقعة.

وتأتي هذه الحادثة في وقت أشارت فيه مؤشرات رسمية إلى تحسن نسبي في معدلات الجريمة بالعراق، حيث سجلت وزارة الداخلية انخفاضاً بنسبة 20% في جرائم العنف مقارنة بالعام الماضي، رغم استمرار ظهور حوادث مأساوية فردية مثل حادثة الفلوجة.