اعتقال مسافر ضرب المضيفة وحاول فتح باب الطائرة

تعرّض ركاب طائرة تابعة للخطوط السعودية لحالة من الرعب، بعد أن حاول مسافر فتح باب الطائرة أثناء الهبوط في مطار هيثرو، ما استدعى تدخل الشرطة وخدمات الطوارئ. الحادثة وقعت في الساعة 1:00 ظهرًا يوم الخميس، بعد أن هبطت الطائرة القادمة من جدة في رحلة SV119، حيث اندلع شجار بين المسافر وطاقم الطائرة.

وبحسب الشهود، بدأ الموقف عندما كانت الطائرة تقترب من موقفها في المطار، إذ اعترض المسافر على بعض الإجراءات، ثم قام بالاعتداء على أحد المضيفين قبل أن يحاول فتح باب الطائرة. نتيجة لذلك، تم إرسال سيارات الإطفاء والشرطة للموقع بسرعة.

وقامت الشرطة البريطانية باعتقال الشخص بتهمة تعريض الطائرة للخطر. ولم تُكشف بعد تفاصيل إضافية حول دوافعه، ولكن الحادثة أثارت حالة من القلق بين الركاب الذين كانوا على متن الطائرة.