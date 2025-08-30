والدة إبراهيم شيكا تشكك في سبب وفاته.. وتطالب بتشريح الجثمان

قدّمت والدة لاعب نادي الزمالك الراحل إبراهيم شيكا بلاغًا للنيابة العامة المصرية تطالب فيه بتشريح جثمانه. وأشارت إلى شكوك حول أسباب وفاته. وأكدت الأم في تصريحاتها أنها لا تقتنع بأن وفاة نجلها كانت طبيعية، مشددة على أن صحته كانت جيدة ولم يكن يعاني من أي أمراض خطيرة قبل رحيله.

وقالت الأم لوسائل الإعلام إنها تشك في أن حالته الصحية بدأت تتدهور بعد عودته إلى زوجته السابقة، مؤكدة أن ابنها كان يتمتع بلياقة بدنية عالية.

كما اتهمت الأم أرملة نجلها بالتحكم في مفاتيح مقابر العائلة ومنعها من زيارة قبره بحرية. وأضافت أنها تقدمت بالبلاغ بهدف «استرداد حق ابنها»، وفقًا لما ذكرته.

وأثارت تصريحات الأم جدلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تردد الحديث عن احتمال وجود شبهة جنائية في وفاة اللاعب أو التلاعب بجثمانه. فيما نفت الأسرة صحة الشائعات التي تداولت حول إصابة اللاعب بالسرطان، مؤكدة أن ذلك غير صحيح.

وحتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي من الجهات الطبية أو القضائية لتوضيح الملابسات حول وفاة اللاعب أو تأكيد صحة تصريحات الأم. ولكن التحقيقات لا تزال جارية بشأن البلاغ المقدم من الأسرة.

يذكر أن إبراهيم شيكا توفي في أبريل الماضي عن عمر يناهز 28 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان، إذ نعى نادي الزمالك ووزارة الرياضة المصرية اللاعب الراحل.