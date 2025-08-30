من «Miss Holiday» إلى المحاكمة.. احتيال سوزان بيرسون على بريطانيا

أسهم احتيال سوزان بيرسون (58 عامًا) على الحكومة البريطانية في أن يطلق عليها أصدقاؤها لقب «Miss Holiday»؛ بسبب رحلاتها المتكررة إلى أماكن سياحية فاخرة، لكنها أصبحت حديث الصحافة أخيراً بعد أن كشفت المحكمة تورطها في قضية احتيال على نظام الرفاهية الاجتماعية في المملكة المتحدة.

وخلال خمس سنوات، تمكنت بيرسون من الحصول على أكثر من 40 ألف جنيه إسترليني من دعم «الائتمان الشامل»، مدّعية في طلبها أنها بلا دخل أو مدخرات، بينما كانت تخفي هذا المبلغ الكبير في حسابات مصرفية مختلفة. إضافة إلى ذلك، تمكنت من الحصول على تخفيض في ضريبة المجلس بقيمة 500 جنيه إسترليني، على الرغم من أنها كانت قادرة على تمويل رحلاتها المتعددة إلى وجهات مثل تونس، قبرص، وفويرتيفنتورا، وفقًا لمنشوراتها على «فيسبوك».

ومن سوء حظها، تم اكتشاف الاحتيال بعد أن أظهرت السجلات البنكية أنها سحبت مبلغ 13,000 جنيه إسترليني في شهر واحد فقط. وعندما تم استجوابها، ادّعت أنها أنفقت هذه الأموال في إصلاحات منزلية، لكن منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي كانت تكشف حقيقة أخرى، إذ كانت تظهر في صور من شواطئ سياحية فاخرة حول العالم.

وفي المحكمة، اعترفت بيرسون بالتهم الموجهة إليها، وأمر القاضي بإعادتها للمبالغ التي حصلت عليها بشكل غير قانوني. ورغم أن القضية كانت تستدعي عقوبة بالسجن تصل إلى عامين، نجت بيرسون من السجن بعد أن اعترفت بتصرفاتها ووافقت على دفع التعويضات.

وقال القاضي نيكولاس كلارك إنه لا يريد لسوزان أن تبقى في حالة من القلق المستمر، وأوضح أنه لم يرَ ضرورة لسجنها، وهو ما تسبب في دموع بيرسون أثناء النطق بالحكم.

وتثير هذه القضية تساؤلات حول كيفية استغلال نظام الدعم الاجتماعي من قبل بعض المحتالين، وتطرح تحديات جديدة أمام السلطات لمكافحة مثل هذه الأنشطة الاحتيالية في المستقبل.