رجل يحاول الانتحار بسبب مشاجرة مع زوجته !

شهدت مدينة أنطاليا جنوبي تركيا حادثة غريبة أثارت موجة من الجدل، بعد أن أقدم رجل على محاولة انتحار درامية احتجاجًا على دعوى طلاق رفعتها زوجته.

ووفق وسائل إعلام تركية، اندلع شجار حاد بين الزوجين داخل منزلهما، قبل أن يتجه الرجل إلى شرفة شقته في الطابق الخامس ويتدلّى منها بجسده، مهددًا بالانتحار.

المشهد أثار صدمة زوجته وذهول الجيران والمارة، الذين سارعوا بإبلاغ السلطات.

حضرت فرق الإنقاذ على الفور، ونصبت وسادة أمان أسفل المبنى تحسبًا لسقوطه.

محاولات الزوجة لثنيه باءت بالفشل، قبل أن يتمكن أحد رجال الإنقاذ من إقناعه بالعودة إلى الداخل بعد نحو ساعة.

ولم يتم الكشف عن أسباب الخلاف الذي أشعل شرارة الغضب بين الزوجين ودفع الرجل إلى محاولة الانتحار.