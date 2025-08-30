جريمة تهز نورث كارولينا.. لاجئة أوكرانية تُطعن حتى الموت في أمريكا

شهدت مدينة شارلوت بولاية نورث كارولينا الأمريكية، جريمة مأساوية، حيث لقيت امرأة أوكرانية تبلغ من العمر 31 عامًا مصرعها طعنًا في محطة القطار الخفيف «باركوود» على يد مشتبه به يبلغ من العمر 36 عامًا.

ووفقًا لشرطة إدارة شرطة شارلوت-ميكلنبورغ، وقع الحادث حوالى الساعة 9:30 مساءً بالتوقيت المحلي، بعد أن تلقت الشرطة بلاغًا عن طعن في المحطة، وعند وصول الضباط، وجدوا المرأة تعاني من إصابات خطيرة بالسكين، وتم نقلها إلى المستشفى حيث أُعلن عن وفاتها لاحقًا.

وألقت الشرطة الأمريكية القبض على المشتبه به في مكان الحادث، وتم توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى إليه، مع احتجازه في سجن مقاطعة ميكلنبورغ دون إمكانية الإفراج بكفالة، وأكدت الشرطة أن الضحية، كانت لاجئة أوكرانية فرت من بلادها إلى الولايات المتحدة هربًا من الحرب الروسية-الأوكرانية التي بدأت في فبراير 2022.

ولم تُكشف الشرطة عن دوافع الجريمة، لكن مصادر محلية أشارت إلى أن الحادث قد يكون مرتبطًا بخلاف شخصي، ولا يُعتقد أن الضحية والمشتبه به كانا يعرفان بعضهما مسبقًا، حيث أثارت الواقعة حزنًا واسعًا في الجالية الأوكرانية في شارلوت، التي دعت إلى العدالة وتعزيز الأمن في وسائل النقل العام.

ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، استقبلت الولايات المتحدة أكثر من 240,000 لاجئ أوكراني بموجب برامج الحماية المؤقتة وبرنامج «الوحدة من أجل أوكرانيا» اللذين أطلقتهما إدارة الرئيس جو بايدن لتقديم مأوى آمن للأوكرانيين الفارين من الحرب.

وتُعد شارلوت، بولاية نورث كارولينا، إحدى المدن التي استقطبت عددًا كبيرًا من اللاجئين الأوكرانيين، حيث يقدر عددهم بحوالى 2,000 شخص، وفقًا لمنظمات دعم اللاجئين المحلية، ومع ذلك، أثارت خطط إدارة الرئيس دونالد ترمب المُبلغ عنها في مارس الماضي لإلغاء الحماية القانونية لهؤلاء اللاجئين جدلاً واسعًا، مع مخاوف من ترحيلهم إلى بلد لا يزال يعاني من الصراع.

وتشهد مدينة شارلوت، التي يبلغ عدد سكانها حوالى 900,000 نسمة، ارتفاعًا في معدلات الجريمة العنيفة، حيث سجلت المدينة 34 جريمة قتل حتى أغسطس، مقارنة بـ29 في الفترة نفسها من 2024، وفقًا لإحصاءات شرطة شارلوت-ميكلنبورغ.