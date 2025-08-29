جدل سياسي يهز مهرجان البندقية.. منع ممثلة إسرائيلية بسبب دعمها لـ «الإبادة»

كشفت تقارير إيطالية عن نجاح الحملة التي أطلقها مجموعة «فنانون من أجل فلسطين» والتي تضم أكثر من 1500 شخصية سينمائية إيطالية وعالمية، في منع الممثلة الإسرائيلية غال غادوت، ونجمها المشارك جيرارد بتلر من المشاركة في أعمال في الدورة الـ82 لمهرجان البندقية السينمائي.

وأكد تقرير لصحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية أن غادوت قررت عدم حضور المهرجان بعد ضغوط مكثفة من المجموعة، التي وصفت دعم غادوت وبتلر لإسرائيل بأنه تأييد لـ«الإبادة الجماعية» في غزة، حيث يشارك النجمان في فيلم «في يد دانتي» للمخرج جوليان شنابل، المعروض خارج المسابقة في 3 سبتمبر، إلا أنهما لن يحضرا المهرجان بعد الرفض الواسع لهما بسبب دعمهما للحرب على غزة.

وفي رسالة مفتوحة وقّعها مخرجون بارزون مثل كين لوش وأليس رورفاخر، دعت المجموعة إدارة المهرجان والمؤسسة الأم، بينالي البندقية، إلى «إدانة واضحة للإبادة الجماعية المستمرة في غزة والتطهير العرقي في فلسطين»، كما طالبت بسحب دعوات غادوت وبتلر، واقترحت أن يُسمح لوفد فلسطيني بالسير على السجادة الحمراء حاملاً العلم الفلسطيني.

وردت إدارة المهرجان، بقيادة المدير الفني ألبرتو باربيرا، برفض المقاطعة، مؤكدة أن بينالي البندقية «مكان للنقاش المفتوح» ولن تفرض رقابة على الفنانين، ومع ذلك، أكد باربيرا أن غادوت لم تكن مدرجة أصلاً ضمن قائمة الحضور، وهو ما أكده مكتب الدعاية للفيلم وغادوت نفسها عبر قصة «إنستغرام»، مما أثار ارتباكًا حول ما إذا كانت الدعوات قد سُحبت أم أنها لم تُخطط للحضور أصلاً.

وتتزامن هذه الأحداث مع مظاهرة كبيرة مخطط لها في 30 أغسطس تحت شعار «أوقفوا الإبادة – حرروا فلسطين»، تهدف إلى إعادة توجيه الأضواء من نجوم هوليوود إلى الأزمة الإنسانية في غزة، كما يتزامن عرض فيلم «في يد دانتي» مع العرض الأول لفيلم «صوت هند رجب» للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، الذي يتناول مقتل طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 6 سنوات في غزة عام 2024، مما يزيد من حدة التوترات السياسية في المهرجان.

ويُعد مهرجان البندقية السينمائي، الذي يُقام سنويًا في جزيرة ليدو بإيطاليا، أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم، حيث يجذب نجوم هوليوود وصناع الأفلام من مختلف أنحاء العالم، وفي نسخته الـ82، أصبح المهرجان مسرحًا للتوترات السياسية المرتبطة بالصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، خاصة مع تصاعد الاحتجاجات الدولية ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، أدت الحرب في غزة منذ أكتوبر 2023 إلى مقتل أكثر من 62,000 فلسطيني، نصفهم تقريبًا من النساء والأطفال، وتسببت في أزمة إنسانية حادة، بما في ذلك مجاعة رسمية أُعلنت في غزة عام 2025.

في هذا السياق، أثارت دعوات مجموعة «فنانون من أجل فلسطين» لمقاطعة الممثلة الإسرائيلية غال غادوت وغيرها من الفنانين الداعمين لإسرائيل جدلًا واسعًا، حيث يُنظر إلى هذه الدعوات كجزء من حركة المقاطعة الثقافية ضد إسرائيل، غادوت، التي خدمت سابقًا كجندية ومدربة قتالية في الجيش الإسرائيلي، واجهت انتقادات متكررة بسبب مواقفها الداعمة لإسرائيل، بما في ذلك تصريحاتها ضد حماس ودعمها للرهائن الإسرائيليين، رغم دعوتها للحل الدبلوماسي في خطابات لاحقة.