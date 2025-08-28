هل تسببت جراحة خاطئة في وفاة هالك هوجان؟

تستعد سكاي ديلي، أرملة أسطورة المصارعة هالك هوجان، لرفع دعوى قضائية بتهمة الإهمال الطبي بعد وفاة زوجها المفاجئة في 24 يوليو 2025، مركزة على عملية جراحية في الرقبة أُجريت في مايو، والتي يُعتقد أنها ساهمت في وفاته.

وأكدت ديلي، البالغة من العمر 46 عاماً، تضرر العصب الحجابي لدى هوجان، الذي يتحكم في التنفس، خلال العملية، مما تسبب في ضيق تنفس مستمر في الأشهر التي سبقت توقف قلبه في منزله الفاخر المطل على البحر في كليرووتر بيتش، فلوريدا.

وقالت: «نحن نحقق في احتمال وجود إهمال طبي، إذا عانيت من ضيق التنفس لفترة طويلة، فهذا يجعلك مريضاً جداً ويُضعفك»، وعندما سُئلت عما إذا كان ذلك قد ساهم في وفاته في 24 يوليو، أجابت: «بالتأكيد».

وأشارت ديلي، إلى أن جثمان هوجان، الذي تم تحنيطه، ما زال في دار جنازة في كليرووتر منذ نحو خمسة أسابيع، لكنها أضافت: «سنقوم بحرقه قريباً مع انتهاء التحقيق الطبي».

وأوضحت أن التحقيق في الإهمال الطبي يستغرق وقتاً طويلاً يشمل طلب السجلات الطبية وإرسال شهادة الوفاة.

وظهرت المزاعم حول العملية الجراحية لأول مرة عندما أبلغ معالج وظيفي، يُدعى جاستن مكامي (54 عاماً)، الشرطة أن العصب الحجابي قُطع أثناء العملية، لكن ديلي أوضحت أنه لم يُقطع بالكامل بل تضرر.

كما نفت ديلي، الشائعات التي استهدفت طبيب هوجان الشخصي، الدكتور جيرالد فيتزجيرالد، مؤكدة أنه لم يصف له أي أدوية، وأن هوجان كان تحت إشراف مستشفى تامبا العام قبل وفاته، لكن الجراحة أُجريت في منشأة أخرى.

وأشادت بجهود شرطة كليرووتر، التي راجعت تسجيلات الكاميرات وفحصت الأدوية وسجلاته الطبية بدقة.

في سياق متصل، زارت ابنة هوجان المنفصلة عنه، بروك (37 عاماً)، دار الجنازة لتوديع والدها، مؤكدة إجراء تشريح للجثة.

وعبرت بروك عن ارتياحها بعد الزيارة، مشيرة إلى أن الجميع يبدو أنهم يتصرفون بحسن نية، رغم شكوكها السابقة بناءً على اتصالات من مهنيين أشاروا إلى معلومات في تسجيلات الشرطة قد تغير رواية الوفاة.