تسمّم جماعي في حفلة زفاف بأسيوط بسبب وجبة دجاج فاسدة

شهدت مدينة أسيوط جنوب مصر، حادثة مأساوية، إذ تحوّلت حفلة زفاف أقيمت مساء أمس الثلاثاء، في إحدى قاعات المناسبات إلى واقعة مأساوية بعد إصابة 16 شخصًا بحالات تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة دجاج فاسدة.

ووفقًا لمصادر أمنية وطبية، تلقى مدير أمن أسيوط اللواء وائل نصار، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوصول 16 حالة إلى مستشفى الإيمان العام، يعانون من أعراض قيء وإسهال ومغص معوي حاد، عقب تناول «وجبة فراخ» مقدمة خلال الحفل.

وأكد المصابون، خلال التحقيقات الأولية، أن الأعراض بدأت بالظهور بعد وقت قصير من تناول الوجبة، التي يُعتقد أنها كانت غير صالحة للاستهلاك.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى المستشفى للمعاينة، إذ أجريت الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وتبين أن حالتهم مستقرة بعد تلقيهم العلاجات الأولية، بما في ذلك الإسعافات وإجراءات غسيل المعدة.

وتتولى جهات التحقيق في أسيوط التحقيقات مع صاحب قاعة المناسبات لمعرفة ملابسات الواقعة، بما في ذلك مصدر الوجبة وكيفية تحضيرها، لتحديد ما إذا كانت هناك إهمال أو مخالفات في سلسلة توريد الطعام، كما طالبت النيابة العامة بسرعة إجراء التحريات لتحديد المسؤوليات.

بدوره، أحال محافظ أسيوط اللواء هشام أبو النصر، الواقعة للتحقيق العاجل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفة يتم رصدها، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تقصير يهدد صحة وسلامة المواطنين.

وكلف بزيارة المصابين والاطمئنان على حالتهم الصحية، كما وجه بإرسال فريق الاستجابة السريعة إلى القاعة محل الواقعة، لأخذ عينات من الأطعمة المقدمة وفحص الموقع بالكامل، إضافة إلى سحب عينات من القيء وتحليلها في المعامل المركزية للوقوف على أسباب الإصابة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية.