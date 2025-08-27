لندن تحارب الضوضاء في المترو بحملة «استخدم سماعاتك»

أطلقت هيئة النقل في لندن حملة جديدة تهدف إلى تشجيع ركاب المترو على استخدام سماعات الرأس عند الاستماع للموسيقى أو إجراء المكالمات الهاتفية، بدلًا من بث الصوت في العلن.

تضمنت الحملة لافتات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، تعتمد على حُسن السلوك والأدب أكثر من فرض الغرامات، رغم أن المخالفين قد يُطالبون بإنهاء البث الصوتي أو مواجهة غرامة تصل إلى 1,000 جنيه إسترليني.

وقالت مديرة شؤون العملاء في هيئة النقل إيما ستراين إن الهدف هو تشجيع الركاب على مراعاة الآخرين. وأوضحت أن كثيرين لا يدركون أن صوت أجهزتهم مزعج للآخرين.

ويشير الخبراء إلى أن هذه الظاهرة ليست محصورة في لندن، بل تواجهها شبكات النقل العام في دول عدة، إذ أصدرت بعض المدن غرامات للمخالفين أو فرضت قيودًا صارمة على الصوت العالي في الأماكن العامة.

تأتي الحملة وسط تزايد الانتقادات من ركاب يعانون من الضوضاء اليومية، خصوصًا مع انتشار استخدام الهواتف الذكية والموسيقى المحمولة، التي أصبحت جزءًا من حياة النقل العام الحديثة.