اختتمت في قلب هوانغشيجاي الطبيعية الخلابة بمقاطعة هونان الصينية بطولة دولية للمشي على الحبال على ارتفاع 1092 متراً فوق سطح البحر، جمعت نخبة من أمهر ممارسي رياضة المشي على الحبال من مختلف أنحاء العالم، حيث تنافس 12 متسابقاً في تحدٍ يجمع بين المهارة، والتوازن، والشجاعة، وفاز فيها آرتشي ويليامز من لوكسمبورغ بلقب «ملك المشي على الحبل».

ويمتد الحبل المشدود بين جبلين، مُحاطاً بمناظر طبيعية ساحرة، ليُشكل مسرحاً مثالياً لهذا العرض المثير الذي يحبس الأنفاس، حيث تعد رياضة المشي على الحبال من الرياضات المتطرفة التي تتطلب تركيزاً عالياً، وقوة بدنية، وتوازناً استثنائياً.

وشارك في البطولة متسابقون من دول مثل فرنسا، الولايات المتحدة، ألمانيا، والصين، حيث قدم كل منهم أسلوبه الفريد في السير على الحبل، وشهدت المنافسة لحظات دراماتيكية، حيث تعرض بعض المتسابقين للاهتزاز بسبب الرياح القوية، لكنهم أظهروا مهارة مذهلة في استعادة توازنهم.

في هذا العام، تنافس المتسابقون على لقب البطولة من خلال السير على حبل مرن يتأرجح تحت وطأة الرياح على ارتفاع يفوق كيلومترا واحدا، والهدف ليس فقط عبور الحبل، بل القيام بحركات استعراضية تُظهر التحكم والإبداع، مع الحفاظ على التوازن في ظروف جوية صعبة، ما جعل هذه المسابقة اختبارا للقدرة على تحدي الخوف والسيطرة على الجسم والعقل.

ومنذ بدايتها في السبعينات تطورت هذه الرياضة بين متسلقي الجبال في الولايات المتحدة إلى منافسات عالمية تُقام على ارتفاعات شاهقة حتى أصبحت الصين، بمناظرها الطبيعية الوعرة وجبالها الشاهقة، وجهة رئيسية لهذه الرياضة، حيث تستضيف بطولات سنوية تجذب المغامرين والرياضيين المحترفين، وتُعتبر مسابقة هوانغشيجاي واحدة من أبرز الأحداث في هذه الرياضة، حيث تجمع بين التحدي البدني والجمال الطبيعي.

وتُعد رياضة المشي على الحبال محفوفة بالمخاطر، حيث يتطلب الأمر تدريبا مكثفا واستعدادا نفسيا لمواجهة الارتفاعات الشاهقة، وفي السنوات السابقة، شهدت الصين منافسات مماثلة، مثل بطولة شينشيانجو التي أُدرجت كحدث رياضي سياحي مميز في مقاطعة تشجيانغ عام 2018، ما يعكس شعبية هذه الرياضة في البلاد، كما سجّل رياضيون صينيون أرقاما قياسية عالمية، مثل شي هاي لين الذي عبر 100 متر على حبل مشدود في دقيقة و14 ثانية عام 2023.

وتُسهم هذه المسابقة في تعزيز السياحة الرياضية في الصين، حيث تجذب آلاف الزوار الذين يأتون لمشاهدة هذا العرض المثير وسط الطبيعة الخلابة، كما تُبرز قدرة الرياضيين على دفع حدود الإنسان إلى أقصاها، ما يجعل الحدث مصدر إلهام لعشاق المغامرة حول العالم.