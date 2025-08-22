أمرت قاضية فيدرالية بولاية فلوريدا أمس (الخميس)، بإغلاق مركز احتجاز المهاجرين المثير للجدل المعروف باسم «ألكاتراز» خلال 60 يومًا، مع منع استقبال أي معتقلين جدد فيه. وجاء الحكم بعد أن خلصت المحكمة إلى أن السلطات الفيدرالية وحكومة فلوريدا فشلتا في إجراء المراجعات البيئية المطلوبة قبل بناء السجن في قلب منطقة إيفرجليدز البيئية الحساسة.

وبحسب القرار، يتعين على السلطات نقل المحتجزين تدريجيًا خلال المهلة المحددة، إضافة إلى تفكيك الأسوار والمولدات وأنظمة الصرف والإضاءة وغيرها من البنية التحتية التي أُنشئت لتشغيل المنشأة. وأكدت القاضية كاثلين ويليامز أن المشروع بُني بتمويل ومعايير فدرالية، وأنه يمثل انتهاكًا صريحًا لقوانين البيئة.

وقوبل القرار بترحيب من جماعات بيئية اعتبرته «انتصارًا تاريخيًا» لإيفرجليدز، بينما أعلنت إدارة حاكم فلوريدا رون ديسانتيس نيتها استئناف الحكم، واصفة إياه بتجاوز للسلطات القضائية.