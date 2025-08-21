تابعوا عكاظ على
حجبت الكويت منصة الألعاب الشهيرة بـ«روبلوكس»، استجابة لشكاوى الأهالي والجهات المختصة بشأن المخاطر التي تهدد سلامة الأطفال، بما في ذلك التعرض لممارسات غير آمنة، واستغلال إلكتروني، وسلوكيات ضارة، فضلاً عن محتويات غير مناسبة وممارسات شرائية غير آمنة.

وذكرت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية أن قرار الحجب هو قرار مؤقت حتى تنتهي المفاوضات بين الشركة والهيئة، إذ ترغب الكويت في التأكد من التزامها بحذف أية محتويات مسيئة أو خطرة، وتوفير معايير حماية كافية للأطفال، وذلك قبل إعادة النظر في رفع الحجب.

في السياق ذاته، قالت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية إن حجب لعبة ROBLOX في الكويت جاء استناداً إلى صلاحياتها القانونية في حماية المستخدمين، لاسيما فئة الأطفال.

