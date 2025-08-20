في عصر تتكاثر فيه رسائل التصيّد والاحتيال عبر البريد الإلكتروني والهواتف الذكية، اختارت امرأة أمريكية من كاليفورنيا أن تتجاهل إشعارات متكررة تخطرها بوجود فواتير غير مدفوعة، ظنت أنها مجرد خدعة جديدة لسرقة أموالها، لكن ما حدث كان العكس تمامًا.

«أشلي» (47 عامًا) كانت تتلقى رسائل نصية تدعوها لدفع رسوم متأخرة عبر النظام الأمريكي لتحصيل رسوم الطرق السريعة إلكترونيًا ( FasTrak )، إلا أن التشابه الكبير بين هذه الرسائل ورسائل الاحتيال المنتشرة جعلها تحذفها بلا تردد.

غير أن المشكلة بدأت تتفاقم، فكل رسالة حقيقية تم تجاهلها أضافت غرامات جديدة على حسابها. ولم تدرك «أشلي» المأزق إلا بعد وصول إنذار نهائي يهدد بتعطيل حسابها وإمكانية ملاحقتها قانونيًا.

هيئة وكالات ممرات النقل (TCA) اعترفت بأن أغلب البلاغات عن رسائل نصية مرتبطة بخدماتها تعود بالفعل لمحاولات تصيّد. وهو ما يجعل المستخدمين في حيرة حقيقية: كيف يمكن التفريق بين التنبيه الرسمي والاحتيال؟

ويحذر المختصون من الضغط على أي رابط في مثل هذه الرسائل. وينصحون بدلًا من ذلك بالدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي للخدمة أو التطبيق للتحقق من حالة الحساب.

وتكشف قصة «أشلي» كيف يمكن أن يتحوّل الحذر من الاحتيال إلى ورطة قانونية حقيقية، وتذكّرنا بأن التدقيق أفضل وسيلة للنجاة بين فوضى الرسائل الرقمية.