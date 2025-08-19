يحدث التكلم أثناء النوم لدى نسبة كبيرة من البشر، إذ تشير التقديرات إلى أن ما بين 3 و30% من الأشخاص يتحدثون أثناء النوم بشكل معتاد، بينما 65% من الناس تحدثوا مرة واحدة على الأقل خلال حياتهم. وتشير الدراسات إلى أن الظاهرة أكثر شيوعاً لدى الأطفال وقد تستمر حتى مرحلة البلوغ.

أخصائي علم النفس بجامعة سابينزا في روما الباحث لويجي دي جينارو وصف التكلم أثناء النوم بأنه من أكثر سلوكيات النوم شيوعاً، ويراوح من همهمات غير مفهومة إلى عبارات واضحة، وحتى السب. ويشير إلى أن أغلب الناس لا يدرون أنهم يتحدثون أثناء النوم إلا إذا أبلغهم شخص آخر بذلك، كما أنهم لا يتذكرون ما قالوه ولا يقيمون مدلولاته.

وأظهرت دراسة باحثة علم النفس ديدري باريت من جامعة هارفارد أن الكلام أثناء النوم يعبر عن مشاعر سلبية أكثر مقارنة بالحديث أثناء اليقظة، ويتضمن أحياناً ألفاظ سباب، مع شيوع استخدام كلمات النفي والاستفهام. وأوضحت أن الكلام يحدث في جميع مراحل النوم، لكنه أكثر شيوعاً في مراحل نوم حركة العين غير السريعة، بينما يكون الكلام في مرحلة حركة العين السريعة أطول وأسهل فهماً، وفي بعض الحالات النادرة يمكن أن يشارك النائم في محادثة شبه واعية.

وترتبط الظاهرة غالباً باضطرابات النوم والتوتر والحرمان من النوم، كما قد تلعب الجينات والعوامل الوراثية دوراً في احتمالية حدوثها. ويشير الباحثون إلى أن الكلام أثناء النوم لا يمثل خطراً صحياً، ولا يستدعي زيارة الطبيب إلا في الحالات المتطرفة التي تؤثر على النوم أو العلاقات اليومية.