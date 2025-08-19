في خطوة لافتة لمكافحة الجريمة بأسلوب غير تقليدي، لجأت الشرطة في العاصمة الكورية الجنوبية سيول إلى استخدام مجسمات ثلاثية الأبعاد لرجال شرطة بتقنية الهولوجرام.

التجربة، التي بدأت في إحدى الحدائق العامة المزدحمة، تهدف إلى تعزيز شعور السكان بالأمان وردع المخالفين، وأظهرت نتائج أولية تشير إلى تراجع ملحوظ في معدلات الجريمة.

فكل يوم بين الساعة السابعة والعاشرة مساءً، يظهر مجسم شرطي يرتدي الزي الرسمي ويبلغ طوله نحو 170 سم في إحدى الحدائق المزدحمة بحسب «oddity central».

ويذكّر الشرطي الافتراضي المارة برسائل مثل: «الشرطة ستتدخل فورًا في حالات الطوارئ» و«المنطقة مراقبة بالكاميرات».

ورغم أنه ليس شرطيًا حقيقيًا، إلا أن الهدف من التقنية هو بث الطمأنينة لدى السكان وردع السلوكيات المخالفة.

وتشير البيانات الرسمية الأخيرة إلى أن الخطوة أسهمت في تقليل معدلات الجريمة داخل الحديقة.

وقال رئيس مركز شرطة المدينة آن دونج-هيون: «لقد بدأ الشرطي الهولوجرامي يثبت فعاليته كوسيلة ذكية للأمن، فهو يعزز الشعور بالأمان ويمنع التصرفات المزعجة بفضل تأثيره النفسي».

وأضاف: «سنواصل تطوير مبادرات الوقاية من الجريمة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتهيئة بيئة آمنة للمواطنين».

ووفقًا لبيانات وكالة شرطة العاصمة سيول، فإن مقارنة معدلات الجريمة قبل وبعد تركيب المجسم أظهرت انخفاضًا بنسبة 22%، وهو ما يعد نتيجة بارزة تؤكد نجاح التجربة.

وأوضحت الشرطة أن هذه التقنية لا يمكنها بطبيعة الحال القبض على المجرمين بشكل مباشر، لكنها أثبتت فاعلية كبيرة في الردع ومنح المواطنين شعورًا بالأمان، مع إمكانية توسيع نطاقها مستقبلًا تبعًا للظروف.

وقال مصدر أمني: «حتى لو أدرك الناس عند الاقتراب أن الشرطي غير حقيقي، إلا أن مجرد الإحساس بوجوده يترك أثرًا رادعًا ملحوظًا».

لكن هذه التجربة لم تلقَ نفس الصدى لدى بعض المواطنين، إذ شبّهها كثيرون على وسائل التواصل بـ«الفزاعة الحديثة»، معتبرين أن تراجع الجرائم قد يكون سببه عزوف الناس عن دخول الحديقة خوفًا من «شرطي شبحي».