تشير بيانات جديدة للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى أن تفشي عدوى الليستريوسيس (عدوى منقولة بالغذاء) المرتبط باستهلاك أجبان لشركة فرنسية، يبدو أنه امتد إلى دول أوروبية أخرى.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية في تقريرها الأسبوعي الصادر أمس (الإثنين): «سجلت كل من بلجيكا والدانمارك وهولندا والنرويج حالة إصابة واحدة بعدوى ليستريوسيس متطابقة جينيّاً بكل دولة».

وأضاف المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض: «المنتجات الغذائية المشتبه بها هي أجبان مبسترة من حليب البقر والماعز الفرنسية، متوفرة في الأسواق المحلية والأوروبية وللتصدير الدولي».

وحتى الآن، أصيب 21 شخصاً في فرنسا بالليستريوسيس، وتوفي شخصان بعد تناولهما جبناً طرياً ملوثاً ببكتيريا الليستيريا (الشائع وجودها في الطبيعة).