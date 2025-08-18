استمرت طائرات شركة الخطوط الجوية الكندية «إير كندا» في التوقف عن الطيران صباح اليوم (الإثنين)، بعد أن رفض مضيفو الطيران المضربون أمراً مدعوماً من الحكومة الكندية بالعودة إلى العمل، مطالبين الشركة بالعودة إلى طاولة المفاوضات.





وكانت الشركة، التي تنقل عادةً 130 ألف مسافر يوميًا وتُعد جزءاً من تحالف «ستار ألاينس» العالمي، قد خططت لاستئناف عملياتها تدريجياً مساء أمس (الأحد)، بعد أن أصدر مجلس العلاقات العمالية أمراً للنقابة بالعودة إلى العمل والبدء في التحكيم الملزم.

ورفضت النقابة هذا الأمر، ما أدى إلى مواجهة غير مسبوقة تقريباً مع الحكومة الكندية التي طلبت الأمر بالعودة إلى العمل.

وتسعى نقابة موظفي القطاع العام الكندي (CUPE)، التي تمثل 10 آلاف من أطقم الخدمة الجوية في «إير كندا»، إلى التوصل إلى حل تفاوضي، معتبرة أن التحكيم الملزم سيخفف الضغط عن الشركة.

ويضرب المضيفون للمطالبة بأجور أفضل وتسوية مسألة الأجور عن العمل الأرضي، مثل صعود الركاب إلى الطائرة، حيث لا يتقاضون حالياً أجوراً إلا عندما تكون الطائرة في الجو. وقد حظيت هذه القضية بدعم شعبي كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي في كندا.

ودعت النقابة شركة «إير كندا» إلى العودة للتفاوض من أجل تسوية عادلة، واصفة أمر إنهاء الإضراب بأنه غير دستوري.

من جانبها، أعلنت الشركة تأجيل خططها لاستئناف العمليات من الأحد إلى مساء الإثنين، ووصفت موقف النقابة بأنه تحدٍ غير قانوني لقرار مجلس العلاقات العمالية.

وتواجه الحكومة الكندية الآن خيارات محدودة لإنهاء الإضراب، تشمل طلب تدخل المحاكم لفرض الأمر بالعودة إلى العمل، أو السعي لعقد جلسة استماع عاجلة.

كما يمكن للحكومة الأقلية أن تحاول تمرير تشريع يتطلب دعم الأحزاب السياسية المنافسة وموافقة مجلسي البرلمان، اللذين يتواجدان في عطلة حتى 15 سبتمبر.

وأوضحت ديون بوهلر، أستاذة حل النزاعات في كلية العلاقات الصناعية والعمالية بجامعة كورنيل، أن الحكومة ستكون حذرة من استخدام إجراءات قاسية، حيث قضت المحكمة العليا الكندية بضرورة توخي الحذر عند تقييد حق الإضراب، حتى بالنسبة للعاملين في القطاع العام الذين يُعتبرون أساسيين.

وأضافت أن أحد الخيارات هو تشجيع التفاوض، ولم ترد الحكومة على طلبات التعليق.

في الوقت نفسه، أبقى قاضٍ أمريكي على قرار منع خطة الرئيس دونالد ترمب لشراء عقود الموظفين الفيدراليين.

ويوم السبت تحركت حكومة رئيس الوزراء مارك كارني الليبرالية لإنهاء الإضراب عبر طلب من مجلس العلاقات العمالية الكندي بفرض التحكيم الملزم، وهو ما دعمته «إير كندا» ورفضته النقابة.

ويُعد رفض النقابة لهذا الأمر سابقة نادرة عند تطبيق القواعد المعروفة باسم القسم 107 من قانون العمل الكندي.

وأعرب المسافرون في مطار تورونتو بيرسون الدولي خلال عطلة نهاية الأسبوع عن إحباطهم وارتباكهم بشأن موعد استئناف رحلاتهم.

وتتمحور الخلافات بين أطقم الخدمة الجوية و«إير كندا» حول طريقة تعويض المضيفين، حيث تقليدياً لا تدفع الشركة إلا عندما تكون الطائرة في الجو.

وفي المفاوضات الأخيرة، طالب مضيفو الطيران في كندا والولايات المتحدة بالحصول على أجور عن جميع ساعات العمل، بما في ذلك مهمات مثل صعود الركاب.

وفي الولايات المتحدة، تتطلب الاتفاقيات العمالية الجديدة في شركات مثل أمريكان إيرلاينز وألاسكا إيرلاينز بدء احتساب الأجور عند صعود الركاب، بينما يحصل مضيفو أمريكان إيرلاينز الآن أيضاً على تعويض عن بعض الساعات بين الرحلات.

كما رفضت أطقم شركة يونايتد إيرلاينز اتفاقية مبدئية الشهر الماضي، مطالبين بأحكام مماثلة.