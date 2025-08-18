في حادثة مأساوية وصادمة، توفي أب بريطاني يبلغ من العمر 34 عامًا بعد تعرضه للدغة عنكبوت أليف كان قد اشتراه عبر الإنترنت قبل أسابيع قليلة فقط، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

الضحية، ويدعى مارك أنتوني كيربي من مدينة بريسكوت في مقاطعة ميرسيسايد شمال غرب إنجلترا، فارق الحياة في 2 أغسطس الجاري بعدما عانى لأيام من أعراض غامضة يُعتقد أنها ناجمة عن لدغة العنكبوت السام.

ووفق شهادات أسرته، فقد بدأ كيربي يشعر بالتعب أثناء وجوده في أسكتلندا في 26 يوليو الماضي، واشتكى من أعراض تشبه الإنفلونزا مع تقلبات في الحرارة وآلام بالأطراف استمرت لأكثر من أسبوع. وفي يوم وفاته، أخبر شريكته السابقة كايلي جيل، والدة طفليه، بأنه يواجه صعوبة في التنفس، لتسارع باستدعاء الإسعاف، إلا أن المسعفين لم يتمكنوا من إنقاذه.

وأوضحت كايلي أن مارك كان قد تحول أخيرا إلى «مهووس بالعناكب»، رغم خوفه السابق من الحشرات. وأشارت إلى أنه اشترى خمسة عناكب عبر الإنترنت قبل أسبوعين أو ثلاثة من الحادثة. وأضافت: «لقد أخبرني أنه تعرض للدغة، لكنه لم يذهب إلى المستشفى، وكان يعتقد أن الأمر بسيط».

ولم تُحدد نتائج التشريح حتى الآن السبب القاطع للوفاة، لكن الأسرة ترجح أن تكون لدغة العنكبوت وراء تدهور حالته الصحية بشكل سريع وانتهائها بوفاته المفاجئة.

وأعادت الحادثة فتح النقاش في بريطانيا حول مخاطر تجارة الحيوانات الغريبة عبر الإنترنت، وما إذا كان يجب فرض قيود أشد على استيراد واقتناء الأنواع السامة التي قد تهدد حياة أصحابها والآخرين.