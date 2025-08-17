أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أمس (السبت) ضبط شبكة إجرامية متخصصة في تصنيع وترويج مادة الميثانول السامة التي تسببت في حالات وفاة لمجموعة من الأشخاص من الجالية الآسيوية أخيراً.

وذكرت «الداخلية» في بيان صحفي أن التحقيقات الميدانية التي نفذتها الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للأدلة الجنائية ووزارة الصحة، أسفرت عن ضبط متهم من جنسية آسيوية في منطقة السالمية متلبساً بحيازة كميات من مادة الميثانول، مبينة أن المتهم قام بتوضيح كيفية تجهيز المادة وبيعها.

وأفادت أن استكمال التحريات أسفر عن ضبط متهمين آخرين من جنسية آسيوية تبين تورطهما في تجهيز وتوزيع المادة، إضافة إلى تحديد وضبط المتهم الرئيسي المسؤول عن الشبكة الإجرامية وهو من جنسية آسيوية أيضاً.

وأشارت الى أن الحملات الأمنية المكثفة التي نفذتها الأجهزة في جميع محافظات الكويت أسفرت عن ضبط 67 متورطاً في تصنيع وترويج المواد الكحولية المحلية، إضافة إلى ضبط 6 مصانع مخصصة للتصنيع غير المشروع، و4 مصانع قيد التشغيل في المناطق السكنية والصناعية، علاوة على ضبط 34 شخصاً مطلوباً على ذمة قضايا مختلفة أثناء هذه الحملات.

وأوضحت «الداخلية» أن هذه المواد شديدة الخطورة على الصحة العامة، وقد تؤدي إلى الوفاة المباشرة.