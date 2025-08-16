خطت نادين أيوب خطوة وُصفت بالتاريخية بعدما أصبحت أول فلسطينية تمثل بلادها في مسابقة ملكة جمال الكون، مؤكدة عبر حساباتها أن المشاركة «ليست لقباً عابراً بل صوتاً وهوية». وبحسب 24ae تتحدّر جذورها من يافا، وتنقلت بين فلسطين والولايات المتحدة وكندا قبل أن تستقر لفترات في الخليج، بينها الإمارات. درست الأدب وعلم النفس، وعملت مدربة لياقة ومستشارة تغذية ومعلمة نفسية، ثم أسست «أكاديمية أوليف غرين» لتعزيز التعليم والابتكار الرقمي لقضايا الاستدامة، ومنصة «سيدات فلسطين» لتمكين المرأة، إلى جانب مبادرات خيرية لرعاية الأطفال المحتاجين للعلاج في مستشفى بنابلس. تمتلك نادين أيوب سجلاً تنافسياً لافتاً؛ إذ حصدت لقب «ملكة جمال الأرض» 2022، وبلغت مراتب متقدمة في مسابقات جمالية أوروبية. وتؤكد روايتها العامة أن حضورها منصة عالمية كهذه يستهدف كسر الصور النمطية عن الفلسطينيين والعرب، وتقديم وجه ثقافي حضاري يوازن بين الجمال والمسؤولية الاجتماعية. المشاركة تحمل كذلك بعداً رمزياً لتمثيل فلسطين في حدث يتابعه مئات الملايين، مع ما يتيحه من نافذة لسرد قصص الناس بعيداً عن التسييس المباشر.• أول تمثيل فلسطيني رسمي• خريجة أدب وعلم نفس• لقب «الأرض» 2022