90 ثانية.. كانت كافية لسرقة ألماس، وساعات فاخرة، وذهب، وغيرها، تقدر قيمتها بمليوني دولار، في عملية سرقة جريئة في منتصف النهار لمتجر مجوهرات في مدينة سياتل الأمريكية.

مقطع فيديو من كاميرات المراقبة في المتجر بمنطقة غرب سياتل أظهر 4 مشتبه بهم مقنعين يحطمون الباب الأمامي الزجاجي المغلق بمطارق ثم ينهبون 6 واجهات عرض (الخميس).

وقالت الشرطة الأمريكية في بيان إن واجهة عرض واحدة كانت تضم ساعات رولكس قيمتها 750 ألف دولار. وأوضحت أن أحد المشتبه بهم هدد العمال برذاذ للدببة ومسدس صاعق، لكن لم يصب أحد.









وقال نائب رئيس المتجر المملوك للأسرة جوش ميناش: «لقد أُصبنا بصدمة كموظفين. سنغلق لفترة من الوقت».

وقال ميناش إن العمال انتهوا من تنظيف الزجاج المكسور ويعملون على إحصاء الخسائر.

وقالت الشرطة إنها استجابت لبلاغ عن السرقة، لكن المشتبه بهم كانوا قد هربوا بالفعل في سيارة ولم يتم ضبطهم خلال عملية بحث بالمنطقة.