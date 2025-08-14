أقدمت السلطات الروسية في مدينة نوفوسيبيرسك على فتح تحقيق جنائي ضد سائق شاحنة بتهمة الشروع في قتل شخصين أو أكثر، بعدما حاول دهس مجموعة من المارة مرتين متتاليتين في منطقة كيروف، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وذكر موقع «إزفيستيا» أن السائق تعمد قيادة شاحنته بسرعة باتجاه الضحايا في محاولة «لاستكمال جريمته»، لكن المارة تمكنوا من الفرار في اللحظات الأخيرة، ما حال دون وقوع إصابات خطرة. وأكدت السلطات أن المصابين تلقوا الإسعافات الأولية في موقع الحادث ولم تستدعِ حالتهم النقل إلى المستشفى.

وتحقق لجنة التحقيق الروسية في الحادث باعتباره محاولة قتل، وسط تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي التي تداولت مقاطع للحظة الاعتداء.