شهدت سواحل جزيرة إيبيزا الإسبانية، اندلاع حريق هائل على متن يخت «دافنشي» الفاخر، الذي يُعد واحدا من أفخم اليخوت المتاحة للإيجار في العالم، إذ تبلغ تكلفة استئجاره الأسبوعية 225 ألف يورو، ما أثار صدمة في أوساط عشاق الرفاهية والسياحة البحرية، إذ تحولت هذه الأيقونة البحرية إلى كتلة من اللهب، قبل أن تغرق في مياه البحر الأبيض المتوسط.

بدأت النيران في غرفة المحركات على متن يخت «دافنشي»، وهو يخت فاخر يمتاز بتصميمه العصري ووسائل الراحة الفائقة التي تجعله وجهة مفضلة للأثرياء والمشاهير، ووفقا لتقارير إعلامية، اندلع الحريق في وقت مبكر من صباح الأربعاء، بينما كان اليخت يبحر بالقرب من جزيرة فورمينتيرا، إحدى جزر البليار الإسبانية القريبة من إيبيزا.

وكان على متن اليخت أربعة ركاب وثلاثة من أفراد الطاقم، وبفضل جهود الإنقاذ السريعة من قبل خفر السواحل الإسباني، تم إجلاء جميع من كانوا على متن اليخت بأمان دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية، ومع ذلك، لم يتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران التي التهمت اليخت بسرعة، ما أدى إلى غرقه بعد ساعات من المعركة مع ألسنة اللهب.

ويخت «دافنشي» هو تحفة بحرية صُمم ليوفر تجربة فاخرة لا تُضاهى، ويمتاز بتصميم داخلي أنيق، يشمل أجنحة فسيحة، ومسبحا على السطح، وصالة سينما خاصة، إلى جانب طاقم مدرب لتلبية احتياجات الركاب، وكان اليخت الذي يعد من بين الأغلى في العالم، متاحا للإيجار بسعر 225 ألف يورو أسبوعيا، ما يعكس مستوى الرفاهية والخدمات التي يقدمها.

وتعتبر إيبيزا وجهة سياحية عالمية، تشتهر بشواطئها الساحرة وحياتها الليلية النابضة، ما يجعلها موقعا مثاليا لمثل هذه اليخوت الفاخرة، ويأتي هذا الحادث في سياق سلسلة من الحوادث المشابهة التي شهدتها المنطقة، إذ سبق أن احترق يخت «Aria SF» قبالة سواحل فورمينتيرا في أغسطس 2022، ما يثير تساؤلات حول معايير السلامة في هذا القطاع.