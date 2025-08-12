يُعد نورمان فوستر المهندس البريطاني العالمي، واحداً من أبرز العقول المعمارية في عصرنا، بفضل تصاميمه التي تمزج بين التقنية والهوية والبيئة، مع تركيز خاص على الراحة البشرية، والإضاءة الطبيعية، واستخدام الخامات المحلية.

وعلى الصعيد العالمي، ارتبط اسمه بمشاريع مميزة مثل مبنى «غيركين» في لندن، وبرج «هيرست» في نيويورك، وقبة «الرايخستاغ» في برلين.





أما في السعودية، فقد ترك فوستر بصمته في مشاريع استراتيجية كبرى، منها تصميم برج الفيصلية أحد أشهر معالم الرياض، ومحطات قطار الحرمين ذات الطابع الإسلامي الحديث، ومطار البحر الأحمر الدولي المستوحى من الكثبان الرملية، ومنتجع Six Senses Southern Dunes الذي يعكس روح الصحراء، وجزيرة لاحق ضمن مشروع البحر الأحمر بتصميم دائري حول بحيرة وفلل فاخرة مطلة على البحر، وجناح السعودية في إكسبو 2025 الذي يحاكي القرى التراثية، إضافة إلى تصميم مطار أبها الذي نال ثقة القيادة السعودية وتُوّج بجملة رمزية: «فوستر عظيم».