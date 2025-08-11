أظهر بحث علمي حديث، أن مركبا طبيعيا يُعرف باسم «إيبيكاتشين» ويُشار إليه اختصارا بـ«إي.سي.جي»، يمتلك قدرة فعالة على كبح نمو البكتيريا المسببة لتسوّس الأسنان ومنع التصاقها بأسطح المينا، ما يعرقل تكوّن طبقة البلاك في المراحل الأولى.ووفق النتائج المخبرية، فإن تأثير المركب يمتد إلى تعطيل تواصل البكتيريا فيما بينها وتقليل قدرتها على تكوين الأغشية الحيوية، وهي الخطوة المفتاحية في بدء التسوّس وتقدمه.ويشير الباحثون إلى أن «إي.سي.جي»، يتوافر طبيعيا في الشاي الأخضر، الأمر الذي يعزز وجاهة إدماجه في منتجات العناية اليومية بالفم مثل المعاجين وغسولات الفم بوصفه بديلا آمنا للمكونات الكحولية أو المطهرات القاسية.وتؤكد الدراسة، أن نتائجها لا تدعو إلى الإفراط في تناول المشروبات المنبهة، بل إلى تطوير صيغ دوائية وغذائية تستفيد من الخصائص المضادة للبكتيريا دون آثار مزعجة.كما توصي الأبحاث المستقبلية بتجارب سريرية على البشر لتحديد الجرعات المثلى، ومقارنة فاعلية المركب منفردا ومع مركبات الكاتيكين الأخرى، وتقييم الاستفادة منه لدى الفئات عالية الخطورة كالأطفال ومرضى جفاف الفم.وتظهر الخلاصة، أن الطريق مفتوح أمام وقاية طبيعية مُساندة تقلل العبء العالمي لتسوّس الأسنان وتدعم صحة الفم على المدى الطويل. ويبقى التفريش المنتظم والخيط والفلورايد حجر الأساس لصحة فم أفضل.