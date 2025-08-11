أثبتت الدراسات وجود علاقة مهمة بين التغذية وسرطان البروستات، وهو ما يدعو إلى التركيز على الأغذية المناسبة، التي تساعد على الوقاية من المرض، والحد من تطوره.

ويُعد سرطان الربوستات أكثر السرطانات شيوعاً لدى الرجل، ويصيب غدة الجهاز التناسلي الخاصة بالرجل، ومن عوامل الخطر الأساسية التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالمرض: التقدم بالعمر والسمنة.

ويُعد سرطان البروستات من أنواع السرطان التي ترتفع فرص التعافي منه، ومن العلاجات التي تعتمد بعد التشخيص الجراحة والعلاج الهرموني والعلاج بالأشعة، وأحياناً العلاج الكيميائي بحسب مرحلة المرض وتطوره.

لكن لا بد من أخذ نمط الحياة والغذاء بالاعتبار أيضاً، لأن جودة الحياة تؤثر، إلى حد كبير، على المرض وتطوره، وعلى فاعلية العلاج، إذ يُعد النظام المتوسطي أفضل الأنظمة الغذائية، إلى جانب النظام الغذائي الخالي من اللحوم، وهناك 7 أطعمة تساعد على الوقاية من المرض أو إبطاء تطوره.

السلمون

تعد الأسماك الغنية بالدهون مفضلة في هذه الحالة، وتكون بديلة من اللحوم الحمراء.

ويمكن تناول الأطباق التي تحتوي على التونا والسردين والسلمون وغيرها من هذه الأسماك، علماً بأن الأحماض الدهنية «أوميغا 3» تعد مضادة للالتهابات ويمكن أن تبطّئ نمو الورم.

البندورة

تحتوي البندورة على الليكوبين المضاد للأكسدة وتؤمّن الحماية من سرطان البروستات.

الخضار الخضراء

هناك العديد من الخضار الخضراء، مثل: البروكولي، والقرنبيط، والسبانخ، غنية بالفيتامين سي، والبيتاكاروتين، وغيرها من مضادات الأكسدة.

ومن شأن العناصر الغذائية الموجودة في الخضار الخضراء، أن تكافح الجذريات الحرة، وتحمي الحمض النووي من أضرار الأورام.

الفاكهة

تؤمن الفاكهة سكريات جيدة، إلى جانب غناها بالألياف، ومضادات الأكسدة.

الجوز

يؤمن الجوز الكثير من العناصر الغذائية المفيدة، ويمتاز بغناه بالأحماض الدهنية «أوميغا 3».

الزيوت النباتية

تمتاز الزيوت النباتية الغنية بالأحماض الدهنية «أوميغا 3» بكونها مضادة للالتهابات، لاسيما منها زيوت الجوز والكولزا.

منتجات الصويا

يمكن أن تحل منتجات الصويا محل المنتجات الحيوانية الغنية بالبروتينات.