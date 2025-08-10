في إنجاز علمي لافت، أعلن فريق بحثي العثور على السمندر متعدد الخطوط (Many-lined Salamander) حيًا في غابات شمال فلوريدا، بعد أن كان يُعتقد أنه انقرض في الولاية منذ آخر مشاهدة موثقة له عام 1991. وجاء الاكتشاف ضمن دراسة نُشرت في مجلة Florida Field Naturalist، إذ تم توثيق 23 سمندرًا في بيئات مائية نادرة، ليعيد الأمل في بقاء هذا البرمائي الفريد.

عمليات البحث التي استمرت بين عامي 2022 و2024 شملت أكثر من 12 موقعًا في تيارات المياه السوداء بمقاطعات باكر وكولومبيا وناسو ويونيون، بالتعاون بين معهد أبحاث هيئة فلوريدا للحفاظ على الأسماك والحياة البرية، وهيئة كارولينا الشمالية لموارد الحياة البرية. ورغم صعوبة المهمة بسبب ارتفاع منسوب المياه، ابتكر الفريق تقنية جديدة بوضع أكياس شبكية مملوءة بأوراق متحللة في قاع الجداول لمحاكاة بيئة السمندر الطبيعية، ما ساعد على اكتشاف 17 فردًا في غابة أوسيولا الوطنية و6 في غابة جون إم بيثيا الحكومية، من بينها 8 بالغة.

ورغم فرحة الاكتشاف، حذّر الباحثون من أن استقرار أعداد السمندر لا يزال غير مضمون، خصوصاً في ظل تهديدات فقدان الموائل الرطبة وتغير المناخ. وأكدوا أن هذا النوع، الذي يُعد فلوريدا الحد الجنوبي لمداه الجغرافي، يمثل جزءًا فريدًا من تراث الولاية الطبيعي، ما يستدعي تكثيف جهود الحماية لضمان بقائه مؤشرًا على صحة النظم البيئية للأراضي الرطبة.