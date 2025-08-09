توفي رائد الفضاء الأمريكي جيم لوفيل، قائد مهمة «أبولو 13» الشهيرة إلى القمر، الذي نجا بأعجوبة من كارثة إثر عملية إنقاذ حبست أنفاس العالم، عن 97 عاما، وفق ما أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

ولفتت ناسا، في بيان، إلى أن هذا الطيار السابق في سلاح البحرية، الذي أصبح شخصية بارزة في تاريخ الفضاء، توفي في ولاية إيلينوي.

وأكدت وكالة الفضاء الأمريكية أن «حياته وعمله ألهما ملايين الناس على مر العقود»، مشيدة بـ«شخصيته وشجاعته التي لا تتزعزع».

وشارك جيم لوفيل في رحلتين إلى القمر من دون أن يمشي على سطحه. ومع ذلك، دخل الأمريكي التاريخ بمشاركته في واحدة من أشهر رحلات الفضاء خلال السباق إلى القمر أثناء الحرب الباردة.

وأُطلقت مهمة «أبولو 13» بقيادة جيم لوفيل، وشارك فيها رائدا الفضاء فريد هايس وجاك سويغرت، في أبريل 1970، بعد 9 أشهر من الخطوات التاريخية الأولى لنيل أرمسترونغ على سطح القمر.

وكان من الممكن أن تمر المهمة من دون أن تثير أي اهتمام خاص، لكن العكس حصل بسبب انفجار خزان الأكسجين أثناء الرحلة.

ومن هذا الحادث المروع، انبثقت العبارة الشهيرة Houston, we have a problem (هيوستن، لدينا مشكلة) التي نطق بها رواد الفضاء في مركز قيادة ناسا في تكساس.

ووجدت أمريكا، التي كانت تعدّ هذه الرحلات روتينية حينها، نفسها تُدفع مباشرةً إلى مأساة غير مسبوقة، إذ كان 3 رجال يواجهون خطر البقاء في الفضاء إلى الأبد.

وبفضل رباطة جأش جيم لوفيل واحترافية ناسا وإبداعها، نجا الثلاثة بأعجوبة، وعادوا بسلام إلى الأرض بتحويل الوحدة القمرية إلى ما يشبه قارب النجاة.