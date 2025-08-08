أعلنت الحكومة الباكستانية تعليق خدمات الإنترنت على الهواتف المحمولة في جميع أنحاء إقليم بلوشستان، المنطقة الجنوبية الغربية المضطربة، لمدة ثلاثة أسابيع حتى نهاية الشهر، في محاولة لتعطيل الاتصالات بين المتمردين الانفصاليين، الذين كثفوا هجماتهم في الآونة الأخيرة، خاصة ضد القوات العسكرية الباكستانية ومصالح المشاريع الصينية ضمن مبادرة «الحزام والطريق».

وأوضح المتحدث باسم حكومة الإقليم شاهد ريند أن التعليق يهدف إلى منع المتمردين من استخدام الإنترنت لتنسيق هجماتهم وتبادل المعلومات، وهو القرار الذي جاء بعد هجوم دامٍ في منطقة مستونغ ببلوشستان، حيث استهدف متمردون مركبة عسكرية بجهاز متفجر، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود الثلاثاء الماضي.

وردًا على ذلك، نفذت القوات الباكستانية عملية «تطهير» أسفرت عن مقتل أربعة متمردين، وتتهم إسلام أباد هذه الجماعات، وخاصة «جيش تحرير بلوشستان»، بأنها مدعومة من الهند لزعزعة استقرار المنطقة، وهو اتهام تنفيه نيودلهي.

وأثر التعليق على 8.5 مليون مشترك في خدمات الهواتف المحمولة في بلوشستان، وهي أكبر مقاطعة باكستانية من حيث المساحة ولكنها قليلة السكان، حيث يعيش فيها 15 مليون نسمة من إجمالي 240 مليون نسمة في البلاد، وأثار القرار استياء واسعًا بين السكان، حيث تسبب في تعطيل الحياة اليومية، التعليم، الأعمال التجارية عبر الإنترنت، والوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعتبر بلوشستان، التي تقع على حدود أفغانستان وإيران، منطقة استراتيجية بفضل مواردها الطبيعية الغنية، بما في ذلك الفحم، النحاس، الغاز، والذهب، فضلاً عن استضافتها ميناء جوادر، وهو جزء رئيسي من ممر الصين-باكستان الاقتصادي ضمن مبادرة «الحزام والطريق» الصينية بقيمة 65 مليار دولار، ومع ذلك، تشهد المنطقة تمردًا انفصاليًا طويل الأمد، حيث تتهم الجماعات الانفصالية الحكومة الباكستانية باستغلال مواردها دون توزيع عادل للأرباح على السكان المحليين، ما يؤدي إلى استمرار الفقر رغم ثروات الإقليم.

في الأشهر الأخيرة، تصاعدت الهجمات الانفصالية، خاصة مع اقتراب الاحتفال بالذكرى الثامنة والسبعين لاستقلال باكستان في 14 أغسطس، حيث تتزايد التوترات عادةً خلال هذه الفترة، وفي أغسطس 2024، شهدت بلوشستان أعلى معدل للهجمات الإرهابية، حيث قُتل 88 شخصًا، بينهم جنود ومدنيون، وأصيب 100 آخرون، ومن بين الحوادث البارزة هجوم في مارس 2025 استهدف سكة حديد، أسفر عن مقتل 31 شخصًا، بينهم 23 جنديًا، واختطاف أكثر من 400 راكب.