في واقعة مأساوية، شهد الطريق الصحراوي الشرقي عند الكيلو 70 بعد بوابات الكريمات بمحافظة بني سويف جنوب مصر، صباح اليوم (الجمعة)، حادث تصادم مروع بين أتوبيس رحلات تابع لشركة نقل خاصة وسيارتي نقل متوقفتين على جانب الطريق بسبب عطل فني مفاجئ.

وأسفر الحادث عن وفاة 9 أشخاص وإصابة 44 آخرين، في مشهد مأساوي فجع الجميع.

ووفقًا للمعاينة الأولية التي أجرتها الجهات الأمنية، كان الأتوبيس يسير بسرعة زائدة قبل اصطدامه بسيارتي النقل المتوقفتين، ما تسبب في تحطم الأتوبيس وتناثر جثث الضحايا والمصابين على الطريق.

وهرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع الحادث فور تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة، حيث تم نقل 7 جثث إلى مستشفى أطفيح المركزي وجثتين إلى مستشفى الواسطي، بينما تم نقل المصابين إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج اللازم.

بدورها، أصدرت وزارة النقل، ممثلة في شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)، بيانًا رسميًا أوضحت فيه أن الأتوبيس المتورط في الحادث لا يتبع الشركة، نافية ما تردد عبر بعض المواقع الإلكترونية حول انتماء الأتوبيس لـ«سوبر جيت».

وقدمت الوزارة خالص تعازيها لأسر الضحايا، داعية المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما ناشدت الوزارة وسائل الإعلام بتحري الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بها والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

وتواصل الجهات الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث لتحديد الأسباب الدقيقة، مع التركيز على عوامل مثل السرعة الزائدة، حالة الطريق، والتزام السائقين بقواعد المرور.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن سيارتي النقل كانتا متوقفتين على جانب الطريق دون إشارات تحذيرية كافية، ما قد يكون ساهم في الحادث.

كما تعمل فرق الإنقاذ على رفع حطام الحادث لإعادة فتح الطريق أمام حركة السير.