طرح تطبيق إنستغرام ميزة جديدة تحمل اسم «خريطة إنستغرام» (Instagram Map)، ستُتيح للمستخدمين مشاركة أحدث موقع نشط لهم مع الآخرين واكتشاف محتوى مُرتبط بموقعهم الجغرافي.

وسيطلق تطبيق التواصل الاجتماعي للصور ومقاطع الفيديو، المملوك لشركة ميتا، أيضا ميزة إعادة النشر، التي ستمكن المستخدمين من إعادة نشر مقاطع الريلز والمنشورات العامة من حسابات أخرى، بحسب بيان لميتا. ومثلما هو الحال في «تيك توك»، سيتم تجميع المنشورات المعاد نشرها في تبويب مخصص على الملف الشخصي، وستظهر بشكل متفرق في الموجز الخاص بالأشخاص الذين يتابعون المستخدم.

ومن خلال ميزة الخريطة الجديدة، يُقلّد «إنستغرام» ميزة أخرى شهيرة في «سناب شات» المنافس، بعد أن استنسخ في عام 2016 ميزة «القصص» الأساسية في «سناب شات» عام 2016، بحسب تقرير لموقع «TechCrunch» المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

ويسعى «إنستغرام» لمنافسة ميزة «خريطة سناب» (Snap Map) التي تجاوز عدد مستخدميها النشطين 400 مليون مستخدم، ولا تزال إحدى الميزات الأساسية في تطبيق سناب شات.

ويُشير «إنستغرام» إلى أن ميزة مشاركة الموقع مُعطّلة افتراضيا على «خريطة إنستغرام»، وأن موقع المستخدم لا يُحدّث إلا عند فتح التطبيق، أي أنه لا يُوفّر تحديثات لحظياً للموقع.

من جهتها تمنح «خريطة سناب» المستخدمين خياراً بين تحديث الموقع فقط عند فتح التطبيق أو تحديثه بشكل لحظي ومستمر. ولا يوفر «إنستغرام» إمكانية مشاركة الموقع في الوقت الفعلي عبر الرسائل المباشرة.

وقال «إنستغرام» إن ميزة الخريطة الجديدة ستُسهّل على الأصدقاء التنسيق والتواصل في اللقاءات، كما تتيح للمستخدمين استكشاف محتوى مرتبط بموقع جغرافي شاركه أصدقاؤهم وصناع المحتوى المفضلون لديهم أو تفاعلوا معه.

وتتيح الخريطة أيضا للمستخدمين ترك رسائل قصيرة، أو «ملاحظات» (Notes)، على الخريطة ليطلع عليها الآخرون. و«ملاحظات إنستغرام» هي حالياً عبارة عن رسائل قصيرة تظهر في الجزء العلوي من صفحة الرسائل المباشرة، لكن مع إطلاق «خريطة إنستغرام» يمكن للمستخدمين الآن نشر هذه التحديثات القصيرة على الخريطة أيضاً.