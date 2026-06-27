عاشت الإمارات لحظات من الترقب، بعد أن تلقت الهواتف النقالة لآلاف السكان رسائل إنذار رسمية حذّرت من «تهديد صاروخي محتمل»، مطالبة الجميع بالاحتماء فوراً، قبل أن تخرج السلطات لتكشف أن الأمر لم يكن سوى «عطل فني».

الرسالة التي حملت توقيع وزارة الداخلية، انتشرت كالنار في الهشيم، مما أثار موجة من القلق العارم في أوساط المواطنين والمقيمين الذين باتوا في حالة تأهب نظراً للأوضاع الإقليمية المتوترة.

تفاصيل «الرسالة المرعبة»

في مشهد حبس الأنفاس، وصلت الرسالة إلى الهواتف محذّرة السكان: «نظراً للأوضاع الراهنة تهديد صاروخي محتمل، يرجى الاحتماء فوراً في مبنى آمن بعيداً عن النوافذ والأبواب والمناطق المفتوحة وانتظر التعليمات الرسمية».

ولم تمضِ سوى دقائق معدودة، حتى وصلت رسالة ثانية قلبت الموازين: «شكراً لتعاونكم، ونطمئنكم بأن الوضع آمن حالياً، ويمكنكم استئناف أنشطتكم المعتادة مع ضرورة أخذ الحيطة والحذر».

وبعدها بدقائق، أرسلت وزارة الداخلية رسالة حاسمة: «يرجى تجاهل الإنذار السابق»، لتتضح الصورة تدريجياً أن البلاد لم تكن تحت أي تهديد، وأن ما حدث كان «إنذاراً خاطئاً».

الهيئة الوطنية للطوارئ تكشف الحقيقة

سارعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات لاحتواء الموقف، وأصدرت بياناً أوضحت فيه:

عطل فني طارئ: وقوع خلل في نظام الإنذار المبكر تسبب في إرسال هذه الرسائل غير الصحيحة.

تحرك فوري: الفرق المختصة بدأت إجراءات معالجة العطل فور رصده.

اعتذار رسمي: قدمت الهيئة اعتذارها عن هذا الخطأ التقني غير المقصود، دون كشف تفاصيل طبيعة العطل.

ويأتي هذا الإنذار الخاطئ في توقيت شديد الحساسية، إذ شهدت المنطقة خلال الأشهر الماضية توترات إقليمية تصاعدت حدتها إثر هجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة، وهو ما جعل الأهالي في حالة حساسية عالية تجاه أي تنبيه رسمي يتعلق بالأمن القومي.

ولحسن الحظ، مرت هذه الحادثة بسلام، وبقيت الإمارات آمنة ولله الحمد، ليبقى هذا «الخطأ التقني» حديث الساعة في الشارع الإماراتي.