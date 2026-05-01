في عالم لا تتوقف فيه الإشعارات عن مطاردتنا، قررت شركة «كيت كات» قلب القواعد بالكامل. ليس بإضافة ميزة جديدة لهاتفك، بل بإخفائه تماماً عن العالم! تحت شعار «Break Mode»، أطلقت العلامة الشهيرة تجربة صادمة، غلاف شوكولاتة يبدو عادياً من الخارج، لكنه في الحقيقة «مصيدة رقمية» تعزل هاتفك عن الاتصال بالبشرية.

وبمجرد وضع هاتفك داخل الغلاف المبتكر، يتحول الجهاز فوراً إلى قطعة «ميتة» تقنياً. لا 4G، لا 5G، لا إشعارات، ولا حتى اتصال بالـ GPS. أنت لا تضع الهاتف في «وضع الطيران»، بل تضعه في «عزلة مطلقة».

والسر ليس في البرمجيات، بل في الفيزياء، حيث يعتمد الغلاف على تقنية «قفص فاراداي» (Faraday Cage)، وهي تقنية مختبرية عالية الحساسية تستخدم لمنع تسرب أو استقبال أي إشارات كهرومغناطيسية.

ويأتي الغلاف بتركيبة هندسية دقيقة، فهو ليس مجرد دعاية، بل تصميم هندسي يمنع أي اختراق للإشارة بنسبة 100% عبر:

طبقات نحاسية: لامتصاص جميع الإشارات الصادرة والواردة.

دعم بالبوليستر: لحماية الجهاز من التلف.

إغلاق محكم: يضمن عدم تسرب أي «نبضة» رقمية.

ورغم أن المشروع لا يزال في إطاره التجريبي، إلا أنه أثار ضجة عالمية وطرح سؤالاً وجودياً: هل نحن بحاجة إلى «أداة فيزيائية» لنفصل أنفسنا عن هواتفنا؟

تريد «كيت كات» من خلال هذا الابتكار أن تفضح واقعنا المرير، فنحن نظن أننا نأخذ استراحة، بينما هواتفنا لا تزال تسيطر علينا، وتسرق انتباهنا حتى في لحظات الراحة. وكأن الرسالة تقول: «بما أنك ضعيف أمام الإشعارات.. لا يوجد حل سوى وضع هاتفك في السجن!».