في لحظة جديدة من اشتعال المنافسة العالمية، لم يعد سباق الذكاء الاصطناعي مجرد تنافس تقني هادئ بين الشركات، بل تحول إلى ساحة صراع مفتوح على «العقل الرقمي» القادم للعالم، بعد أن كشفت شركة «ديبسيك» الصينية عن نموذجها الجديد «V4».

النموذج الذي أُطلق في نسخة تجريبية، لم يمر كخبر عادي في قطاع التكنولوجيا، بل أعاد طرح سؤال أكبر بكثير: هل بدأت الصين فعلاً في كسر هيمنة عمالقة الذكاء الاصطناعي؟

لم يأتِ الإعلان الجديد من فراغ. فالشركة نفسها كانت قد فاجأت السوق سابقًا بنموذج «R1»، الذي حقق انتشارًا واسعًا بفضل أدائه القوي وتكلفته المنخفضة، ما وضع «ديبسيك» فجأة في دائرة المنافسة المباشرة مع كبار اللاعبين عالميًا.

أما «V4»، فيأتي كخطوة تطويرية أكثر جرأة، مع تحسينات في قدرات الاستدلال ومعالجة المعرفة، وتركز واضح على المهام الذكية المعقدة التي تعتمد على «الوكلاء» القادرين على تنفيذ مهمات متعددة بشكل مستقل.

وبعكس العديد من النماذج المغلقة، اختارت «ديبسيك» أن تبقي الباب مفتوحًا أمام المطورين، عبر نموذج يسمح بالتحميل والتعديل والتشغيل المحلي.

هذه الخطوة تعني شيئًا واحدًا في عالم التقنية: تسريع الانتشار بشكل غير مسبوق، وتحويل آلاف المطورين حول العالم إلى جزء من عملية تطوير النموذج نفسه، وليس مجرد مستخدمين له.

لكن المفارقة أن المعركة لا تدور فقط مع الغرب. فداخل الصين نفسها، اشتعلت المنافسة بين «ديبسيك» وشركات عملاقة مثل «علي بابا» و«بايت دانس»، في سباق متسارع لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على المنافسة عالميًا، وبكلفة أقل.

ورغم ذلك، يرى محللون أن «V4» قد لا يكرر نفس الصدمة التي أحدثها «R1»، لأن السوق أصبح أكثر وعيًا وقلة اندهاش من المفاجآت.

وخلف كل هذا التقدم، يظل السؤال الأكثر حساسية حاضرًا: من أين تأتي قوة الحوسبة التي تدعم هذه النماذج؟

في ظل القيود الأمريكية على تصدير الرقائق المتقدمة، تحاول الصين تسريع بناء بدائل محلية، حيث تؤكد «هواوي» أن معالجاتها «Ascend» قادرة على تشغيل نماذج بهذا الحجم، بينما لا تزال تفاصيل اعتماد «ديبسيك» الفعلي على هذه البنية غير محسومة بالكامل.

تأثير الإعلان لم يتوقف عند حدود المطورين أو المختبرات، بل امتد إلى الأسواق المالية، حيث انعكس على أسهم شركات تصنيع الرقائق داخل الصين، في إشارة إلى أن سباق الذكاء الاصطناعي أصبح مرتبطًا مباشرة بالاقتصاد والصناعة والبنية التحتية.

وهنا لا يبدو «V4» مجرد نموذج جديد، بل حلقة إضافية في سباق عالمي أكبر: من يسيطر على مستقبل الذكاء الاصطناعي؟

ما بين «R1» و«V4»، وبين الصين والغرب، وبين البرمجيات والرقائق، يتشكل سباق جديد لا يحدد فقط مستقبل التكنولوجيا، بل شكل القوة الاقتصادية القادمة في العالم.